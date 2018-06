Live-Ticker: Deutschland braucht Sieg gegen Schweden, sonst droht das WM-Aus

Deutschland muss gegen Schweden gewinnen, um die Qualifikation für das Achtelfinale bei der Fußball-WM noch in der eigenen Hand zu haben. Wir berichten im Live-Ticker.

Deutschland - Schweden -:- (20.00 Uhr), in Sotschi

Deutschland: --- Schweden: --- Tore: --- Schiedsrichter: Szymon Marciniak (POL)

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom zweiten Gruppenspiel von Weltmeister Deutschland bei der Fußball-WM 2018, es geht gegen Schweden! Vor einer Woche hat noch niemand daran geglaubt, dass diese Partie in Sotschi schon das erste Endspiel für das DFB-Team sein könnte - und doch ist es so gekommen. Nach dem 0:1 im ersten Spiel gegen Mexiko steht die Truppe von Joachim Löw unter Druck, bei einer Niederlage droht das vorzeitige WM-Aus.

Der Bundestrainer wird die ein oder andere Änderung in der Aufstellung vornehmen, um genau das zu verhindern (die voraussichtliche Aufstellung von Deutschland gegen Schweden). Deutschland soll nicht der dritte der letzten vier Weltmeister werden, der als Titelverteidiger bei der darauffolgenden Fußball-WM schon in der Vorrunde scheitert. Doch wer muss aus der Startaufstellung weichen? Mesut Özil, Sami Khedira, Toni Kroos, Thomas Müller oder Timo Werner? Oder jemand ganz anderes? Zum Wackelkandidaten wurde am Freitag Mats Hummels, der sich am Donnerstag im Training einen Halswirbel verrenkt hat und in keine Kopfballduelle gehen konnte.

Packt Deutschland den wichtigen Sieg gegen Schweden? Wir haben unser „Katzorakel“ befragt - und es hat geantwortet. Fakt ist: Nach dem Sieg der schwedischen Nationalmannschaft gegen Südkorea droht Deutschland das frühe Aus bei der WM 2018 in Russland. Was auf gar keinen Fall am Samstag passieren darf, erfahren Sie hier.