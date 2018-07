Frankreich ist verdient Weltmeister: Das furiose Finale im Schnellcheck

Kassel. Der neue Fußball-Weltmeister heißt Frankreich. Die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps besiegt Kroatien 4:2 (2:1). Damit hat die effektivere Mannschaft gewonnen.

Der neue Fußball-Weltmeister heißt Frankreich. In einem ereignisreichen und furiosen Finale im Moskauer Luschniki-Stadion gewinnt der Favorit 4:2 (2:1) gegen Kroatien – unser Schnellcheck:

Wir müssen mit dieser Frage beginnen: Gab es einen Aufreger im Moskauer Luschniki-Stadion?

Allerdings. Denn beide Treffer der Franzosen in der ersten Hälfte fallen in die Kategorie extrem schmeichelhaft. Oder anders ausgedrückt: Kroatische Fans dürften einen tierischen Hals bekommen haben. Dem 1:0 durch ein Eigentor von Mario Mandzukic (18. Minute) geht ein Freistoß voraus, der nicht hätte gegeben werden dürfen. Antoine Griezmann wird nämlich nicht gefoult, sondern hebt schon vor dem Zweikampf ab und macht ein bisschen auf Neymar. Ist aber auch schwer zu erkennen und erst in der Zeitlupe zu sehen.

Und es kommt noch dicker für die Kroaten. Auch beim zweiten französischen Führungstreffer haben sie kein Glück mit dem Unparteiischen. Nach einer Ecke von Griezmann kommt Ivan Perisic mit der Hand an den Ball, Schiedsrichter Nestor Pitana aus Argentinien schaut sich die Videobilder an – und entscheidet auf Elfmeter. Griezmann verwandelt trocken zum 2:1 (38.). Bitter für den Außenseiter, und drücken wir es so aus: Pitana hätte auch etwas Fingerspitzengefühl an den Tag legen können.

Wie lief denn sonst so das WM-Finale?

Mal abgesehen von den Aufregern tut sich in der ersten Hälfte nicht viel. Die Kroaten sind das aktivere Team und attackieren früh, die Franzosen mit ihrer bärenstarken Abwehr warten erst einmal ab. Eine zähe Veranstaltung ist das. Für den einzigen Höhepunkt im ersten Durchgang sorgt Perisic mit seinem sehenswerten Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (28.).

Reichte bei den Kroaten die Luft für eine weitere Aufholjagd?

Rückstände kann die Mannschaft von Trainer Zlatko Dalic ja. In jedem Spiel der K.o.-Runde lag sein Team zurück. Aber dieses Mal müssen diese tapferen Kroaten in ihrem Anrennen einen herben Dämpfer hinnehmen. Nach einem Konter über Youngster Kylian Mbappe und Griezmann erzielt Paul Pogba das 3:1 für Frankreich (59.). Und nur fünf Minuten später legt Mbappe sogar zum 4:1 nach.

Dann keimt aber noch mal Hoffnung auf, als Mandzukic nach einem dicken Patzer von Frankreichs Keeper Hugo Lloris auf 2:4 verkürzt (69.). Doch irgendwie ist die Luft raus bei den Kroaten, die französische Abwehr hält – und die Equipe Tricolore holt nach 1998 zum zweiten Mal den WM-Titel.

Geht der Sieg der Franzosen denn in Ordnung?

Formulieren wir es so: Es hat die effektivere Mannschaft gewonnen. Punkt. Unglaublich, wie cool und abgezockt das Team von Trainer Didier Deschamps auftritt. Keine Frage, die Franzosen sind verdient Weltmeister.

Wer war der Mann des Spiels in Moskau?

Schwer zu sagen. Auf jeden Fall schreibt Mario Mandzukic Geschichte. Das unglückliche 0:1 durch den Kroaten ist das erste Eigentor überhaupt in einem WM-Finale. Zudem steht Deschamps ab sofort im Geschichtsbuch. Nach Mario Zagallo und Franz Beckenbauer gelingt dem Franzosen das Kunststück, als Spieler und Trainer Weltmeister zu werden.

Was fiel sonst noch auf im Luschniki-Stadion?

Wie gesagt, es war viel los in diesem Finale. Elfmeter, Videobeweis, dicker Patzer, und dieses 4:2 ist nach dem WM-Endspiel 1958, in dem Brasilien 5:2 gegen Schweden gewann, das torreichste Finale in der WM-Historie. Und es gibt sogar Flitzer im Luschniki-Stadion. Die russische Protest-Band Pussy Riot stürmt, in Uniform gekleidet, nach 50 Minuten den Platz.

Und wie war die Übertragung im Fernsehen?

ZDF-Kommentator Béla Réthy macht seine Sache richtig gut. Gerade bei den kniffligen Situationen bezieht er deutlich Stellung und redet kein Wischiwaschi. Das war eines Finales würdig.