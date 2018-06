Matthäus mit Spitze gegen Löw? Dieser Spieler hat dem DFB-Team gefehlt

Auftakt vergeigt und nun gehörig unter Druck: So hatte sich das DFB-Team den Start gegen Mexiko bei der WM 2018 sicher nicht vorgestellt. Lothar Matthäus übt harsche Kritik.

Moskau - Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat nach der WM-Auftaktpleite gegen Mexiko (0:1) scharfe Kritik an der deutschen Fußball-Nationalmannschaft geübt. "Das 0:1 war noch gnädig. Ich habe die deutsche Mannschaft bei einem großen Turnier lange nicht mehr so schwach gesehen. Mir hat in dieser Partie fast alles gefehlt", schrieb der Sky-Experte in seiner Kolumne für die Bild-Zeitung

"So ein Gesicht hat die deutsche Nationalmannschaft lange nicht gezeigt", ergänzte Matthäus, der auch die Kaderauswahl von Bundestrainer Joachim Löw monierte: "Was mich vor allem erschreckt hat: Es gibt keine deutschen Spieler, die in Eins-gegen-Eins-Dribblings gehen. Oft habe ich während des Spiels an den gestrichenen Manchester-City-Star Leroy Sane gedacht." Scheint, als vermisse Matthäus den jungen Kicker, der vor allem in der Premier League für aufsehen gesorgt hatte. Eine leichte Spitze in Richtung Jogi Löw, der Sane zur großen Überraschung der ganzen Fußball-Welt nicht nach Russland mitgenommen hatte? Ein Spieler, der Eins-gegen-Eins-Situationen auflösen kann, hat dem DFB-Team nach Matthäus‘ Aussagen jedenfalls offenbar gefehlt.



Reus? „Er hätte bei mir eine Stammplatzgarantie“

Besonders die Weltmeister Thomas Müller ("enttäuschend") und Mesut Özil ("Von ihm kommt nichts zurück") zählte Matthäus (57) an. Stattdessen forderte er Löw auf, jetzt Marco Reus zu bringen. "Er hätte bei mir eine Stammplatzgarantie und müsste immer spielen."



Das Fazit von Matthäus: "Ich will nicht alles schlechtreden, aber es muss sich viel ändern. Deutschland ist in den nächsten beiden Spielen Favorit, muss jedoch ein komplett anderes Gesicht zeigen."



Der Weltmeister von 1990 hatte die bisher einzige WM-Auftaktpleite einer deutschen Auswahl aus nächster Nähe verfolgt: 1982 beim 1:2 gegen Algerien stand er im Kader, wurde aber nicht eingesetzt.



SID/sdm