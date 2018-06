WM 2018: Der mögliche Weg von Deutschland ins Finale

Das ist der mögliche Weg von Deutschland ins WM-Finale 2018. Hier erfahren Sie, welche Gegner ab dem Achtelfinale kommen können und wann die Spiele stattfinden.

WM 2018 in Russland: Die drei Gruppengegner von Deutschland

Die ersten drei Spiele von Deutschland bei der WM 2018 haben Auswirkungen auf den Weg ins Finale. Wie immer bei einer Weltmeisterschaft bestimmen sich die Begegnungen ab dem Achtelfinale danach, wer die ersten und zweiten Plätze in der eigenen Gruppe geholt hat. Zunächst dürfen die Gruppensieger gegen den Zweitplatzierten einer anderen Gruppe ran - also einen potentiell weniger starken Gegner.

Am Sonntag, 17. Juni 2018 startete die deutsche Mannschaft in Moskau im Luschniki-Stadion gegen Mexiko . Durch die Niederlage zum Auftakt wird es nun deutlich schwieriger, den erhofften Gruppensieg zu holen. Noch ist aber alles möglich.

Im zweiten Gruppenspiel am Samstag, 23. Juni heißt unser Gegner Schweden. Der Anpfiff im Olympiastadion in Sotschi ist um 17.00 Uhr. Im dritten und letzten Gruppenspiel bei der WM 2018 muss Deutschland am Mittwoch, 27. Juni gegen Südkorea ran. Anpfiff in der Kasan-Arena in Kasan ist um 16.00 Uhr.

WM 2018: Die Deutschland-Gegner im Achtelfinale

Deutschland zieht bei der WM 2018 auf zwei Wegen ins Achtelfinale ein: Als Gruppensieger oder als Zweiter. Anhand der Platzierung entscheidet sich, welcher Gegner aus der Gruppe E im Achtelfinale auf Deutschland wartet.

Szenario 1 - Deutschland wird Gruppensieger: In diesem Fall müssten wir laut WM-Spielplan am Dienstag 3. Juli 2018, um 16.00 im Sankt-Petersburg-Stadion antreten. Der Gegner wäre in diesem Fall der Zweite aus Gruppe E: Brasilien, Schweiz, Costa-Rica oder Serbien.

Sollte Brasilien den Gruppensieg holen, hätten die Schweiz oder Serbien gute Chancen aufs Achtelfinale gegen Deutschland.

Szenario 2 - Deutschland wird Gruppenzweiter: Bei dieser Ausgangslage müsste Deutschland dann wohl am 2. Juli 2018 in der Kosmos-Arena in Samara im Achtelfinale gegen Brasilien ran.

Unser Tipp für das WM-Achtelfinale: Deutschland spielt als Erster der Gruppe F am Dienstag, 3. Juli 2018 gegen die Schweiz.

+ Gegen die Schweiz traten wir zuletzt im Mai 2012 in einem Freundschaftsspiel an. © AFP

WM 2018: Die möglichen Deutschland-Gegner im Viertelfinale

Gehen wir einmal davon aus, dass der Weltmeister es ins Viertelfinale der WM 2018 schafft. Dann hängen die folgenden Spiele wieder davon ab, auf welchem Gruppenplatz die DFB-Elf gelandet war.

Szenario 1: Als Erster der Gruppe F stünde für die deutsche Mannschaft das Viertelfinale am Samstag, 7. Juli, um 16.00 Uhr an. Mögliche Gegner im Viertelfinale wären der Sieger der Gruppe H: Polen, Senegal, Kolumbien oder Japan. Möglich wäre auch der Zweite der Gruppe G, also Belgien, Panama, Tunesien oder England.

Szenario 2: Als Zweiter der Gruppe F würde Deutschland das Viertelfinale am Freitag, 6. Juli spielen. Diese Partie findet um 20.00 Uhr statt. Die möglichen Gegner sind die gleichen wie in Szenario 1. Der Unterschied ist, dass Deutschland auf dem Weg ins Finale gegen den Sieger der Gruppe G oder den zweiten der Gruppe H spielen würde.

Unser Tipp für das WM-Viertelfinale: Belgien wird Erster in Gruppe G. Demnach spielt Deutschland am 7. Juli 2018 gegen England.

+ Im Viertelfinale der WM 2018 könnten wir auf England treffen. © AFP

WM 2018: Die möglichen Deutschland-Gegner im Halbfinale

Im ersten Szenario, in dem Deutschland als Gruppensieger in die K.o.-Phase geht, wäre das Halbfinale für Deutschland am Mittwoch, 11. Juli 2018 um 20.00 Uhr in Moskau (im Luschniki-Stadion).

Im zweiten Szenario, in dem Deutschland als zweiter der Gruppe weitergekommen ist, wäre das Halbfinale für das deutsche Team bereits am Dienstag, 10. Juli in Sankt Petersburg.

Möglicher Gegner im Halbfinale der WM 2018 wäre der Sieger der Gruppen B (wahrscheinlich Portugal oder Spanien). Beide Halbfinal-Gegner wären natürlich ein Klassiker für Deutschland. An Spanien könnten wir uns bei der Gelegenheit für die Niederlagen im WM-Halbfinale 2010 und im EM-Finale 2008 rächen. Portugal wäre - obwohl Europameister - sicher kein Angstgegner für Deutschland. Zuletzt traf das DFB-Team in der Vorrunde der WM 2014 auf Ronaldo & Co. Damals fegten wir die Portugiesen mit 4:0 vom Platz. Je nach den Ergebnissen der Gruppenphase ist aber auch ein Halbfinale gegen Frankreich oder Argentinien möglich. Wenn die DFB-Elf es bis ins Halbfinale schafft, warten also voraussichtlich die ganz großen Namen der WM 2018.

Unser Tipp für das Halbfinale der WM 2018: Deutschland spielt am 11. Juli gegen Spanien.



+ Gegen Spanien spielten wir in einem Turnier zuletzt im Halbfinale der WM 2010. © AFP

WM 2018: Die möglichen Deutschland-Gegner im Finale

Das Finale der WM 2018 findet wie immer an einem Sonntagabend statt. In diesem Fall am Sonntag, 15. Juli, um 17.00 Uhr deutscher Zeit. Im Moskauer Luschniki-Stadion kann Deutschland den WM-Titel verteidigen. Zuletzt gelang dies Brasilien bei der Weltmeisterschaft 1962 in Chile.

Grundsätzlich könnte Deutschland im Finale auf jeden WM-Teilnehmer treffen. Wir halten es aber für eher unwahrscheinlich, dass der Gegner am 15. Juli 2018 Saudi-Arabien, Panama oder Japan heißt.

Diese Final-Gegner wären wahrscheinlicher: Frankreich, Portugal, Belgien oder Argentinien.

Der schwerste Gegner im WM-Finale 2018 wäre natürlich Frankreich. Es wäre ein Duell auf Augenhöhe - und Deutschland bekäme eine Gelegenheit zur Revanche für das EM-Halbfinale 2016. Mit Argentinien gäbe es eine Neuauflage des WM-Finales 2014. Wäre natürlich auch ein starkes Spiel!

Unser Tipp: Deutschland spielt am Sonntag, 15. Juli, im Finale der WM 2018 gegen Frankreich.

+ Das wär‘s doch: Ein WM-Finale Deutschland gegen Frankreich. © AFP

Übrigens: Das Spiel um Platz drei findet am Samstag, 14. Juli, um 16.00 Uhr im Krestowski-Stadion in Sankt Petersburg statt. Aber den Gedanken verdrängen wir einfach mal...

Franz Rohleder/Thomas Fischhaber