Public Viewing zur WM 2018: Überblick auf Locations in der Region

In Russland wird gespielt, in der ganzen Welt gefeiert: Während der Fußball-WM wird auch hierzulande Public Viewing angeboten.

Kassel/Göttingen. Während der Fußball-Weltmeisterschaft von 14. Juni bis 15. Juli 2018 wird an zahlreichen Plätzen in Nordhessen und Südniedersachsen Public Viewing angeboten.

Während der WM in Russland dürfen Fans hierzulande auch noch nach 22 Uhr gemeinsam Fußball schauen. Die Bundesregierung lockert während der Weltmeisterschaft extra die Lärmschutzregeln für Public Viewing.

Dem gemeinsamen Fußballerlebnis in Nordhessen und Südniedersachsen steht also nichts im Wege. Einzige Voraussetzung: Die Kommunen stimmen dieser Regelung zu. Sie können auch im Einzelfall zwischen öffentlichem Interesse am Event und dem Schutz der Nachtruhe abwägen.

+ Mit Spannung erwartet: Im Juni und Juli findet in Russland die WM 2018 statt. © picture alliance/dpa/Revierfoto

Wir sammeln für Sie schöne, große oder außergewöhnliche Locations für Public Viewing in der gesamten Region von Göttingen über Kassel bis nach Schwalmstadt: Immer wieder wird diese Liste in den nächsten Wochen aktualisiert.

Unter anderem an diesen Orten können Sie im Sommer gemeinsam Fußball schauen - weitere Informationen folgen in Kürze:

Public Viewing in Göttingen

Sartorius WM-Village heißt die Veranstaltung in Göttingen: In der Lokhalle wird hier ein großes Public Viewing veranstaltet. Weitere Informationen dazu folgen.

Fußball schauen in Homberg

Am 23. Juni spielt Deutschland gegen Schweden: Für das Spiel ab 20 Uhr kommt ein Truck mit LED-Großbildleinwand in die Efzewiesen nach Homberg. Der Eintritt zum Gelände ist frei.

Die Efzewiesen befinden sich am Fuße der Hohenburg:

Diese Liste wird im Laufe der kommenden Wochen stetig erweitert.