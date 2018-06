Deutschlands WM-Gegner Mexiko - der Stolperstein zum Start

Bei der Fußball-WM 2018 kommt es in der Gruppe F zum Duell zwischen Deutschland und Mexiko. Alle Infos zum Duell der beiden Nationen in Russland.

Moskau - Deutschland trifft bei der Fußball-WM 2018 in der Vorrunde auf Mexiko, das ergab die Auslosung am 1. Dezember 2017 in Moskau. Schon beim Confederations Cup 2017 trafen beide Teams aufeinander, damals im Halbfinale (4:1). Der ehemalige argentinische Weltmeister Diego Maradona zog das Los aus dem zweiten Topf.

So qualifizierte sich Mexiko für die WM 2018

In der Qualifikation zeigten die Mexikaner kaum Schwächen und lösten das Ticket für die WM in Russland bereits frühzeitig und zum siebten Mal in Folge. Dabei war Coach Juan Carlos Osorio wegen einer Sperre, die noch vom Confed Cup resultierte, lange zum Zusehen verdammt und damit in der entscheidenden Phase nicht bei seiner Mannschaft. Erst im letzen Spiel der Qualifikation beim 1:0 gegen Panama nahm er wieder Platz auf dem Trainerstuhl - da war das Ticket für die WM 2018 jedoch bereits gelöst.

In Russland will man mit Rekord-Torjäger Javier Chicharito Hernandez die guten Leistungen aus der Qualifikation bestätigen und zudem endlich den Achtelfinal-Fluch bei Weltmeisterschaften brechen. Denn bei den vergangenen sechs Teilnahmen konnte die „El Tri“ sechsmal die Gruppenphase überstehen, nur um dann im Achtelfinale zu scheitern. Als deutscher Gruppengegner sind die Mexikaner zwar kein Selbstläufer, dennoch eine machbare Aufgabe für die DFB-Elf. Kürzlich machten die mexikanischen Nationalspieler mit einem Skandal auf sich aufmerksam. Worum es ging, erfahren Sie in dem Video auf extratipp.com*.

WM-Gegner Mexiko: Kurzinfos

Einwohnerzahl: 124,6 Millionen

Bisherige WM-Teilnahmen: 15



Trainer: Juan Carlos Osorio

Stars: Javier Hernandez (West Ham)

WM-Spiel: Sonntag, 17. Juni 2018, 17 Uhr in Moskau (Luzhniki-Stadion)

WM-Gegner Mexiko: Bilanz gegen Deutschland

Bislang traf Deutschland und Mexiko elf Mal aufeinander. Dabei konnte sich die DFB-Elf fünfmal Mal siegreich durchsetzen - Mexiko konnte den Platz insgesamt einmal als Sieger verlassen, fünfmal trennten sich beide Mannschaften mit einem Unentschieden. Das Torverhältnis lautet 24:10.

WM-Gegner Mexiko: Die letzten zehn Duelle gegen Deutschland

Wettbewerb Datum Begegnung Ergebnis Confederations Cup 29. Juni 2017 Deutschland - Mexiko 4:1 Confederations Cup 29. Juni 2005 Deutschland - Mexiko 4:3 n. V. WM 1998 Achtelfinale 29. Juni 1998 Deutschland - Mexiko 2:1 Freundschaftsspiel 22. Dezember 1993 Mexiko - Deutschland 0:0 Freundschaftsspiel 14. Oktober 1992 Deutschland - Mexiko 1:1 WM 1986 Viertelfinale 21. Juni 1986 Deutschland - Mexiko 4:1 i. E. Freundschaftsspiel 15. Juni 1985 Mexiko - Deutschland 2:0 WM 1978 Gruppenphase 6. Juni 1978 Deutschland - Mexiko 6:0 Freundschaftsspiel 14. Juni 1977 Mexiko - Deutschland 2:2 Freundschaftsspiel 8. September 1971 Deutschland - Mexiko 5:0

