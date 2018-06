Gutes Omen für die DFB-Elf? Dieser Schiedsrichter pfeift das Schicksalsspiel gegen Schweden

Der deutsche Schiedsrichter für das WM-Vorrundenspiel gegen Schweden steht fest. Der Pole Szymon Marciniak leitet die Partie in Sotschi.

Moskau - Das zweite WM-Vorrundenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Schweden wird vom polnischen Schiedsrichter Szymon Marciniak geleitet. Das teilte der Weltverband FIFA am Donnerstag mit. Vierter Offizieller bei der Partie am Samstag (20.00 Uhr) in Sotschi ist Ryuji Sato aus Japan. Der 37 Jahre alte Marciniak hat bei der WM in Russland bislang das Duell von Argentinien und Island (1:1) gepfiffen. Dabei wollte das Team von Lionel Messi in der Schlussviertelstunde vergeblich einen zweiten Foulelfmeter, den ersten hatte Messi zuvor im Spiel verschossen.

Bei der EM 2016 war Marciniak beim 3:0-Achtelfinalsieg des deutschen Teams über die Slowakei im Einsatz. Damals schossen Jérôme Boateng, Mario Gomez und Julian Draxler die Tore für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw. Mesut Özil verschoss damals einen Elfmeter.

Marciniak leitete in der Champions League mehrfach Spiele deutscher Mannschaften. Der FC Bayern verlor unter seiner Leitung im September 2016 mit 0:1 bei Atlético Madrid und gewann im April 2016 mit 1:0 gegen Benfica Lissabon. Beim 2:2 von Borussia Dortmund auswärts gegen Real Madrid durfte ein deutscher Nationalspieler im Dezember 2016 über einen Treffer jubeln: Marco Reus glückte der späte Ausgleich.

dpa