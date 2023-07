WM-Traum geplatzt: DFB-Teenagerin feiert auf „Rolling Loud“-Festival

Von: Christoph Klaucke

Festival statt WM: Ena Mahmutovic wird nicht für die Frauen-WM nominiert. Die Torhüterin feiert im Anschluss beim „Rolling Loud“-Festival in München.

Frankfurt – Seit Samstag ist der deutsche Kader für die Frauen-WM in Australien und Neuseeland vom 20. Juli bis 20. August bekannt. 23 glückliche Spielerinnen, dazu Janina Minge als mögliche Nachrückerin, fliegen nach Down Under. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg musste den anderen Mädels des vorläufigen Aufgebots die Nachricht überbringen, dass der große Traum geplatzt ist.

Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen Datum: Donnerstag, 20. Juli 2023 bis Sonntag 20. August 2023 Mannschaften: 32 Verband: FIFA

DFB-Torhüterin Ena Mahmutovic feiert trotz WM-Frust auf „Rolling Loud“-Festival in München

Ena Mahmutovic vom MSV Duisburg wurde für die WM gestrichen. Statt Frust zu schieben, suchte die 19-jährige Torhüterin aber direkt Ablenkung. Mahmutovic reiste statt nach Australien vom DFB-Camp in Herzogenaurach nach München.

Die Teenagerin feierte auf dem „Rolling Loud“-Festival, bei dem es auch zu Ausschreitungen kam. Auf dem Messegelände im Osten Münchens gaben sich große Namen aus der Szene die Klinke in die Hand. So sorgten beispielsweise Wizkid, Kendrick Lamar und Travis Scott für Stimmung, Letzterer kam am Sonntag allerdings mit Verspätung in der bayerischen Landeshauptstadt an und spielte daher kürzer als geplant.

DFB-Torhüterin Ena Mahmutovic feierte auf dem „Rolling Loud“-Festival in München. © Ena Mahmutovic/Instagram/Peko Zink/Imago

WM-Traum geplatzt: DFB-Teenagerin feiert auf „Rolling Loud“-Festival in München

Mahmutovic hatte sichtlich Spaß und feierte ihren Videos auf Instagram zu urteilen trotz der verpassten WM ausgelassen in der Menge. „So viele banger songs“, schrieb sie in ihrer Story und postete Aufnahmen von Ski Mask The Slump God, LaFlare 1017 und DJ Scheme. Mahmutovic war übrigens in bester Gesellschaft, denn auch die Bayern-Stars Choupo-Moting, Goretzka und der ehemalige Münchner Alaba feierten auf dem „Rolling Loud“ in München.

Die 19-Jährige musste bei der Kader-Nominierung ihrer Konkurrentin Stina Johannes den Vortritt als dritte Torhüterin lassen. Bereits vor der endgültigen Bekanntgabe war der WM-Traum einer Kollegin geplatzt, als in Paulina Krumbiegel die erste Nationalspielerin das DFB-Camp verlassen musste. Nach dem Festival-Ausflug fand Muhmatovic versöhnliche Worte über ihre Ausbootung.

DFB-Torhüterin Ena Mahmutovic muss WM-Traum begraben – drückt aber die Daumen

„Auch wenn es am Ende leider nicht für den finalen Kader für die Weltmeisterschaft gereicht hat, bin ich unglaublich stolz, Teil dieses tollen Teams gewesen zu sein“, schrieb Muhmatovic auf Instagram und äußerte einen sehnlichen Wunsch. „Ich drücke dem @dfb_frauenteam die Daumen, dass ihr ein erfolgreiches Turnier spielt und mit dem Titel zurück kommt.“

Eine sympathische Reaktion der 19-Jährigen auf den bitteren Rückschlag in ihrer Karriere, die dafür viel Respekt und aufmunternde Worte erhält. Nicht umsonst bestätigte zuletzt eine Umfrage, dass die Frauen-Nationalmannschaft beliebter ist als die DFB-Männer. (ck)