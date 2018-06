WM 2026: Entscheidung am Mittwoch - Für diesen Kandidaten stimmt der DFB

Am Mittwoch entscheidet die FIFA wer bei der WM 2026 als Gastgeber fungieren wird. Für wen der DFB abstimmt, ist schon jetzt klar.

Frankfurt am Main - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird bei der Vergabe der WM 2026 für die USA, Kanada und Mexiko stimmen. Das gab der DFB am Dienstagabend bekannt. Die Endrunde wird am Mittwoch (ab 8.00 Uhr/MESZ) durch den FIFA-Kongress vergeben, zur Wahl stehen außerdem Marokko und die Neuausschreibung der Vergabe. Stimmberechtigt sind bis zu 207 FIFA-Nationen, zum Sieg reicht die einfache Mehrheit.

"Es ist erfreulich, dass beide Bewerbungen nach einem fairen und transparenten Verfahren auf dem Kongress zur Abstimmung stehen. Umso bedauerlicher waren die politischen Interventionen des US-Präsidenten, die dem Fairplay-Gedanken der FIFA widersprechen. Sie haben dementsprechend auf die Entscheidung des DFB keinen Einfluss gehabt", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel.

Lesen Sie auch: Fußball-WM 2026: Trump droht allen Ländern, die gegen Bewerbung Amerikas sind

Gegen Marokko spreche die Ausweitung des Teilnehmerfeldes: "Wegen des neuen Formats eines WM-Turniers mit 48 Mannschaften haben es kleinere Länder ohne umfangreiche Stadionkapazitäten schwerer, erfolgreich als Ausrichter anzutreten. Insofern sollten kleinere und mittlere Verbände bei künftigen Weltmeisterschaften über gemeinsame Bewerbungen nachdenken", sagte Grindel.

Die USA hatten die WM 1994 ausgerichtet, Marokko wäre nach Südafrika 2010 der zweite afrikanische WM-Veranstalter.

SID

Rubriklistenbild: © dpa / Arne Dedert (Archiv)