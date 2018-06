Ex-KSV-Coach Wolf: Darum dürfen die Deutschen Mexiko nicht unterschätzen

Nur wenige Deutsche kennen die mexikanische Liga aus eigener Erfahrung – Uwe Wolf ist einer von ihnen. Wir haben mit dem ehemaligen Trainer des KSV Hessen Kassel gesprochen.

Der Trainer, der 2013 mit dem KSV Hessen Regionalliga-Meister wurde und in der Relegation an Kiel scheiterte, spielte von 1995 bis 1998 in Mexiko. Der 50-Jährige spricht über ausverkaufte Heimspiele im Aztekenstadion und tippt den WM-Auftakt zwischen Deutschland und Mexiko (Sonntag, 17 Uhr/ZDF).

Hallo Herr Wolf, oder sollten wir besser sagen: Buenos Dias, El Lobo? So lautet ja Ihr mexikanischer Spitzname.

Uwe Wolf: Da wir über Mexiko sprechen, wäre El Lobo die richtige Anrede. So werde ich auch immer noch genannt, wenn ich mit meinen Freunden in Mexiko telefoniere. Die Mexikaner dachten, ein Deutscher müsse blond sein und einen Bart tragen. Ich aber war vor allem wegen meiner dunklen Haare das komplette Gegenteil.

Mexiko liegt Ihnen immer noch am Herzen?

Wolf: Das stimmt. Ich habe an das Land mein Herz verloren. Ich hatte eine überragende Zeit dort, auch abseits des Fußballs, und habe viel Lebenserfahrung mitgenommen. Die Menschen sind mit weniger zufrieden als wir. Neid kennen sie nicht. Wenn man längere Zeit in Deutschland ist, muss man sich das immer mal wieder vor Augen halten. Auch die Trainer haben mich sehr geprägt.

Und wie?

Wolf: Die Trainer sind in Mexiko Respektspersonen. Sie werden mit „El Profesor“ angesprochen. Die Coaches, die ich hatte, haben intensive zwischenmenschliche Beziehungen gepflegt. Ihnen war wichtig zu erfahren, wie wir beispielsweise mit der Taktik zurechtgekommen sind. Wir Spieler waren in die Reflektion eingebunden. Das war sehr lehrreich. Ich habe das als Trainer auch übernommen. Am meisten geprägt hat mich übrigens Manuel Lapuente.

Inwiefern?

Wolf: Er war 1998 bei der Weltmeisterschaft der Nationaltrainer Mexikos. Mit ihm bin ich gleich in meinem ersten Jahr Meister mit Necaxa geworden. Er hat mir die Chance gegeben, mit hochklassigen Nationalspielern in einem Team zu spielen. Aus dieser Zeit stammt auch noch mein Kontakt zu Emilio Butragueno, Sportchef bei Real Madrid. Ich habe dort mehrmals hospitiert.

+ © Lothar Koch

Was unterscheidet denn den Fußball in Mexiko von dem in Deutschland?

Wolf: So einiges. In Mexiko gibt's einen anderen Spielmodus. Die Liga ist in vier Gruppen eingeteilt, die ersten beiden jeder Gruppe qualifizieren sich für die K.o.-Runde. Der Meister wird dann im Playoff-Modus ermittelt. Es ist interessant, das mal zu erleben. Grundsätzlich aber sollte der Klub als Meister feststehen, der die Saison auch als Erster abgeschlossen hat. Denn im Playoff-Modus entscheidet auch mal die Tagesform.

Gibt’s noch mehr Unterschiede?

Wolf: Ja. Da auch Fernsehanstalten Mitbesitzer einiger Klubs sind, wird auch jedes Spiel im Fernsehen übertragen. Bei uns auch undenkbar: In Mexiko läuft der Ligabetrieb weiter, auch wenn die Nationalmannschaft spielt. Und: Die Mexikaner sind sehr gläubig. Da wird vor jedem Spiel gebetet. Ich habe viele Rosenkränze geschenkt bekommen.

Gibt’s denn auch Gemeinsamkeiten?

Wolf: Wenige. Damals waren die Mexikaner sehr weit im Taktischen, hatten beispielsweise schon von Mann- auf Raumdeckung umgestellt. Sie spielen taktisch sehr variabel, waren eine der ersten Mannschaften, die mit Dreierkette gespielt haben. Trainingszentren und Individualtrainer kamen in Deutschland erst auf. Außerdem ist der mannschaftliche Zusammenhalt überragend.

Wie äußert sich das?

Wolf: Die Mexikaner können im einen Moment noch feiern und im nächsten auf dem Platz eine konzentrierte Leistung liefern. Die Deutschen hingegen können den Hebel so schnell überhaupt nicht umlegen.

Also werden den Mexikanern auch in Russland die Schlagzeilen rund um ihre Party mit Escortdamen nichts ausmachen?

Wolf: Nein. Das schütteln die locker ab.

Welchen Stellenwert hat der Fußball in Mexiko grundsätzlich?

Wolf: Ein sehr hohen. Fußball, Stierkampf und Baseball ziehen das größte Zuschauerinteresse auf sich. Bei Länderspielen ist das Aztekenstadion ausverkauft. Wir sind dort 1996 Meister geworden – vor 125.000 Zuschauern. Die Erinnerung bereitet mir bis heute Gänsehaut. Beim Nationalteam fiebern die Mexikaner mit viel Euphorie und Lebensfreude mit. Sie zelebrieren die Spiele.

Was erwarten Sie denn dann am Sonntag?

Wolf: Das Spiel gegen Deutschland läuft aufgrund der Zeitverschiebung ja zur Frühstückszeit. Also werden Millionen Mexikaner mit Tacos und Tortillas, die dort schon morgens gegessen werden, vor dem Fernseher sitzen. Und ein Bierchen ist dann sicher auch drin.

Was für ein Spiel erwarten Sie?

Wolf: Deutschland ist der Topfavorit. Die Mexikaner werden eher auf den zweiten Platz spekulieren und schauen, dass sie die Punkte gegen Südkorea und Schweden holen. Toll wäre es, wenn sie endlich ihren Achtelfinalfluch brechen könnten. Seit 1994 war ja immer schon früh Schluss in der K.o.-Runde.

Auf was für eine Mannschaft trifft Deutschland?

Wolf: Nur acht Nationalspieler stehen bei mexikanischen Klubs unter Vertrag, es gibt viele Legionäre aus den USA und Europa, darunter Marco Fabian und Carlos Salcedo von Eintracht Frankfurt. Es ist eine technisch beschlagene Mannschaft, die die Deutschen nicht unterschätzen dürfen.

Wagen Sie einen Tipp?

Wolf: 1:1 wenn’s gut für Mexiko läuft. Ansonsten gewinnt Deutschland 2:0 oder 3:0.

Uwe Wolf (50) führte den KSV Hessen 2013 zur Meisterschaft in der Regionalliga Südwest und scheiterte in den Aufstiegsspielen mit den Löwen knapp an Kiel. Von 2011 bis 2013 betreute er den KSV. Als Trainer arbeitete er außerdem bei Hoffenheims U19, beim 1860 München, beim FC Ingolstadt und zuletzt bei Wacker Burghausen. Von 1995 bis 1998 spielte er in Mexiko für Necaxa, Puebla FC und Yucatan. Er ist vergeben und hat einen Sohn, der am Montag neun Jahre alt wird und lebt in Burghausen.