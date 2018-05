WM-Kader: Löw beruft Petersen und Tah - ein Bayern-Star und Götze außen vor

Joachim Löw hat sich entschieden: Der Bundestrainer hat seinen erweiterten Kader für die Fußball-WM in Russland bekannt gegeben.

Dortmund - Mit Überraschungsmann Nils Petersen und noch neun Weltmeistern um den schwächelnden Kapitän Manuel Neuer, aber ohne Rio-Held Mario Götze geht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in ihre historische Mission Titelverteidigung. Während Joachim Löw bei der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) auf den formschwachen Götze verzichtet, setzt der Bundestrainer mit seinem vorläufigen, 27-köpfigen Aufgebot auf eine schnelle Rückkehr Neuers - und Joker Petersen.

Finalheld Götze fehlt

Wir wollen das Maximum erreichen und diesen Titel wieder nach Deutschland holen", sagte Löw bei der Bekanntgabe im Dortmunder Fußball-Museum, wo auch seine Vertragsverlängerung bis 2022 verkündet wurde. Bei der Nominierung sei es leider auch sein Job gewesen, "Träume platzen zu lassen. Es ist nie gegen einen Spieler, immer im Sinne der Mannschaft und des Gesamterfolges", ergänzte Löw.

Lesen Sie auch: Wagner nicht im vorläufigen WM-Kader: Ein Ex-Bayer ist Jogis große Überraschung

Petersen, mit 15 Toren bester deutscher Schütze in der abgelaufenen Bundesliga-Saison, stach Sandro Wagner aus, der im Gegensatz zu Mario Gomez fehlt. "Ich verspreche mir einiges von ihm", sagte Löw. Für Götze gilt dies aktuell nicht: "Es tut mir wahnsinnig leid, aber es war nicht seine Saison."

+ Mario Götze fehlt im DFB-Kader. © dpa / Guido Kirchner

Dabei sind auch Ilkay Gündogan und Mesut Özil trotz ihres heftig kritisierten Treffens mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. "Das war keine glückliche Aktion", sagte Löw und kündigte ein Gespräch an. Ein Verzicht auf beide sei aber "zu keiner Sekunde" Thema gewesen.

Für den angeschlagenen Abwehrchef Jerome Boateng steht Löw der Leverkusener Jonathan Tah als "Backup" bereit. Auch Marco Reus bekommt eine Chance, sich für den endgültigen, 23-köpfigen Kader zu empfehlen, den Löw bis 4. Juni bei Weltverband FIFA melden muss.

Lesen Sie auch: Kader-Hammer! Löw verzichtet auf Mario Götze

Zuversicht bei Neuer

Weil Neuer nach seinem Fußbruch im September noch immer auf sein Comeback wartet, nimmt Löw mit dessen Stellvertreter Marc-Andre ter Stegen, Bernd Leno und Kevin Trapp gleich vier Torhüter mit ins Trainingslager nach Südtirol (23. Mai bis 7. Juni). Dort könnte sich Neuer bei den internen Testspielen gegen die U20 die nötige Spielpraxis holen. Ohne diese könne "niemand in ein Turnier gehen", sagte Löw: "Aber im Moment sieht alles sehr gut aus, Manuel kann alles tun."

Vor der WM stehen zudem noch zwei Länderspiele gegen Österreich in Klagenfurt (2. Juni) und Saudi-Arabien in Leverkusen (8. Juni) an. Die Mannschaft bricht am 12. Juni von Frankfurt/Main aus nach Russland auf, wo sie in Watutinki nahe Moskau ihr Quartier beziehen wird. Am 17. Juni startet sie in Moskau gegen Mexiko ins Turnier, weitere Gruppengegner sind Schweden (23. Juni in Sotschi) und Südkorea (27./Kasan).

+ Joachim Löw bei der Nominierung. © dpa / Ina Fassbender

Löw stand bei seiner Auswahl ein wahrscheinlich einmaliger Pool von Spielern zur Verfügung. Leicht eingeengt war er lediglich aufgrund der Verletzungen von Lars Stindl, Serge Gnabry und Emre Can. Nicht mehr infrage kamen schwächelnde Weltmeister wie Götze, Benedikt Höwedes, Shkodran Mustafi, Andre Schürrle oder Christoph Kramer. Vier von ihnen spielten 2014 noch im Finale.

Die Nominierung im Live-Ticker

Das erweiterte Aufgebot der deutschen Nationalelf für Russland:

Tor:

Manuel Neuer (FC Bayern München)

Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona)

Bernd Leno (Bayer Leverkusen)

Kevin Trapp (Paris Saint-Germain)

Abwehr:

Jerome Boateng (FC Bayern München)

Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach)

Jonas Hector (1. FC Köln)

Mats Hummels (FC Bayern München)

Marvin Plattenhardt (Hertha BSC)

Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Antonio Rüdiger (FC Chelsea)

Niklas Süle (FC Bayern München)

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Mittelfeld:

Julian Brandt (Bayer Leverkusen)

Julian Draxler (Paris Saint-Germain)

Leon Goretzka (FC Schalke 04)

Ilkay Gündogan (Manchester City)

Sami Khedira (Juventus Turin)

Toni Kroos (Real Madrid)

Thomas Müller (FC Bayern München)

Mesut Özil (FC Arsenal)

Marco Reus (Borussia Dortmund)

Sebastian Rudy (FC Bayern München)

Leroy Sane (Manchester City)

Angriff:

Mario Gomez (VfB Stuttgart)

Nils Petersen (SC Freiburg)

Timo Werner (RB Leipzig)