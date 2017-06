Weltmeister Deutschland schießt sich für Confed Cup warm

Deutschland gibt sich gegen San Marino keine Blöße und siegt standesgemäß mit 7:0. Der starke Sandro Wagner krönt seine Leistung mit einem Dreierpack.

Nürnberg - Leicht, locker, torhungrig: Die deutschen Weltmeister sind der WM ganz nah und haben sich mit dem erwarteten Kantersieg auf den Confed Cup eingestimmt. Sieben Tage vor dem Start der Generalprobe in Russland feierte das Team von Bundestrainer Joachim Löw in der Qualifikation für die WM-Endrunde 2018 ein 7:0 (4:0)-Schützenfest gegen Fußballzwerg und Tabellenschlusslicht San Marino. Nach dem sechsten Sieg im sechsten Spiel führt Deutschland die Gruppe C mit der Optimal-Punktzahl 18 weiter souverän an und hat das WM-Ticket praktisch in der Tasche.

Vor nur 32.467 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion von Nürnberg sorgten Kapitän Julian Draxler (12.), Sandro Wagner (17., 29., 85.), Amin Younes (38.), Shkodran Mustafi (47.) und Julian Brandt (72.) für das Torfestival des deutschen Perspektivteams im letzten Testlauf vor dem ersten Turnierspiel am 19. Juni in Sotschi gegen Australien. Das Hinspiel bei der Nummer 204 der Weltrangliste hatte der Favorit 8:0 gewonnen.



Fünf Umstellungen gegenüber Dänemark in der Startelf

Die Gastgeber wurden vom Start weg ihrer Favoritenrolle gerecht und brachten die Fans mit einer konzentrierten Darbietung und vielen gelungen Aktionen hinter sich. Auch Löw und seine Assistenten machten auf der Bank angesichts der souveränen Vorstellung ihrer Elf einen zufriedenen und entspannten Eindruck.



Der Bundestrainer hatte sein Team gegenüber dem 1:1 im Länderspiel am vergangenen Dienstag in Dänemark auf fünf Positionen geändert. Zwischen den Pfosten stand wie angekündigt Marc-André ter Stegen, der erwartungsgemäß einen ruhigen Abend verlebte. Davor agierte Weltmeister Shkodran Mustafi nach überstandener Gehirnerschütterung in einer Dreierkette mit Joshua Kimmich und Jonas Hector. Emre Can, der dritte Neue, organisierte das defensive Mittelfeld.



Draxler und Wagner stellen Weichen auf Sieg

Offensiv erhielten Brandt und Younes neben Draxler, der seine Kapselreizung im linken Knie überwunden hat, eine Chance von Anfang an. Sturmspitze war wie schon in Kopenhagen der 29-Jährige Wagner. Diego Demme von RB Leizig feierte zudem noch in der 76. Minute seine Premiere im DFB-Trikot, sodass keiner der 22-Confed-Cup-Teilnehmer ohne Länderspieleinsatz ist.



Bilder: DFB-Kantersieg gegen San Marino - Wagner mit Dreierpack Zur Fotostrecke

Draxler und Wagner stellten dann auch in der ersten halben Stunde die Weichen auf Sieg. Zunächst nahm Frankreich-Legionär Draxler aus spitzem Winkel Maß und schlenzte den Ball ins Ziel. Für den erneut starken Mitteleldspieler von Paris St. Germain war es der vierte Treffer im DFB-Trikot.



Kimmich - Wagner - Tor

Wenig später begannen die Wagner-Festspiele. Nach einer präzisen Flanke von Joshua Kimmich, dem in Dänemark mit einem spektakulären Fallrückzieher kurz vor Schluss der verdiente Ausgleich geglückt war, ließ Wagner bei seinem zweiten Länderspieleinsatz per Kopf dem tapferen Gästetorwart Elia Benedettini keine Chance.



13 Minuten später war Kimmich auch am zweiten Treffer von Wagner beteiligt. Nach einem Freistoß des Münchners legte Younes für Wagner auf, der aus kurzer Distanz keine Mühe hatte. Kurz darauf profitierte Younes bei seinem ersten Länderspieltreffer von einem Fehler der Gästeabwehr.



Brandt mit erstem Länderspieltor

Mustafi setzte das Scheibenschießen kurz nach der Pause fort. Für den Arsenal-Profi, der nach einer Ecke von Draxler erfolgreich war, war es Tor Nummer zwei im Nationalteam. Auch nach der klaren Führung ließen die Gastgeber nicht nach.



Brandt verwöhnte das Publikum dann noch mit seinem ersten Länderspieltreffer, den er per Kopf erzielte. Die Fans pfiffen nur einmal, als der Leipziger Werner, der wegen Magen-Darm-Problemen in Dänemark gefehlt hatte, in der 56. Minute eingewechselt wurde. Seine Schwalbe gegen Schalke 04 in der Bundesliga haben die Zuschauer noch nicht vergessen. Einem vermeintlichem Treffer von Werner wurde in der 74. Minute zudem wegen eine Abseitsstellung die Anerkennung verweigert. Nach der bereits vierten Vorlage des starken Kimmich schnürte Wagner fünf Minuten vor dem Ende seinen Dreierpack.



Nach zwei freien Tagen trifft sich die Mannschaft am Dienstag in Frankfurt/Main, wo noch zwei Trainingseinheiten auf dem Programm stehen. Am Donnerstag startet die DFB-Auswahl dann in Richtung Sotschi, wo sie während des Turniers ihr Basecamp aufschlägt.



Den genauen Spielverlauf können Sie hier in unserem Ticker nachlesen. Außerdem haben wir hier für Sie in einem separaten Artikel die Stimmen zum Kantersieg der Deutschen über San Marino zusammengestellt.

SID