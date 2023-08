Hatte er eine Vorahnung? Matthäus malt düsteres DFB-Szenario bei Frauen-WM

Von: Sascha Mehr

Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen spielt keine gute WM. Experte Lothar Matthäus malt ein düsteres Szenario für die DFB-Mädels.

Brisbane – Nach der Niederlage gegen Kolumbien war der Druck für die deutsche Nationalmannschaft der Frauen vor dem letzten Gruppenspiel groß. Gegen Außenseiter muss ein Sieg her, damit das Achtelfinale erreicht wird. Trotz der Favoritenrolle tat sich die DFB-Auswahl in der ersten Hälfte aber sehr schwer gegen den Vize-Asienmeister.

Lothar Matthäus Geboren: 21. März 1961 (Alter 62 Jahre), Erlangen Länderspiele-/Tore 150/23 Derzeitige Funktion: TV-Experte

DFB-Auswahl der Frauen: Endspiel gegen Südkorea

Nach einem frühen Rückstand schaffte es die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nicht, das Spiel an sich zu reißen. Die DFB-Mädels agierten nervös und fehlerhaft und luden den Gegner immer wieder zu Kontern ein. Kurz vor Ende der ersten Hälfte war es Torjägerin Alexandra Popp, die per Kopf den Ausgleich besorgte. Ein Treffer aus dem Nichts, der Deutschland hoffen lässt.

Ein Ausscheiden in der Gruppenphase wäre für die deutsche Nationalmannschaft der Frauen eine riesige Enttäuschung. Die DFB-Elf war zur WM nach Australien und Neuseeland gereist, um den Titel zu holen. Weltmeister von 1990 und TV-Experte Lothar Matthäus hat Vertrauen in die deutschen Frauen, warnte vor dem Spiel gegen Südkorea aber bereits. „Kanada ist jetzt zum Beispiel ausgeschieden und da ist man hoffentlich gewarnt“, sagte der deutsche Rekordnationalspieler in einem RTL/ntv-Interview.

Lothar Matthäus macht sich Sorgen um die DFB-Auswahl © Imago

„Das Spiel gegen Südkorea sollte gewonnen werden, die Vorrunde sollten wir schon überstehen“, so Matthäus weiter, der für den weiteren Turnierverlauf aber so seine Bedenken hat. „Danach würde es wahrscheinlich schwierig werden gegen Frankreich, vorausgesetzt, es gibt keine großen Überraschungen.“

DFB-Auswahl der Frauen: Steiniger Weg bis ins Finale

Bei einem Erfolg im Achtelfinale wären auch die Gegner in einem möglichen Viertel- und Halbfinale alles andere als einfach. „Also wenn sie dann Weltmeister werden, dann auch verdient, weil es warten noch einige große Brocken auf sie“, sagte Matthäus. Neben Frankreich wäre auch Jamaika ein möglicher Gegner im Achtelfinale.

Sollte die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg das Viertelfinale der WM in Australien und Neuseeland erreichen, könnte es zu einer Neuauflage des EM-Endspiels von 2022 gegen England kommen. Weitere mögliche Gegner im Viertelfinale wären Nigeria, Dänemark und Gastgeber Australien. (smr)