Wo läuft die Champions League 2018/2019? Übertragung live im TV und Live-Stream

Wo kann man die Champions League 2018/2019 sehen? Bei Sky oder DAZN? Hier finden Sie den Sendeplan für alle Übertragungen live im TV und Live-Stream.

München - Am 18. September ertönt endlich wieder die Hymne der Königsklasse mit dem ersten Spieltag der Gruppenphase. Das Ziel ist klar: Das Wanda Metropolitano in Madrid. Denn hier steigt am 1. Juni 2019 das Finale des wichtigsten Klub-Wettbewerbs.

Titelverteidiger ist, noch immer, Real Madrid. Die Königlichen haben so etwas wie ein Abonnement auf Europas Krone abgeschlossen. In den letzten fünf Jahren wanderte der Henkelpott viermal nach Madrid, nur 2015 konnte sich der Erzrivale FC Barcelona den Titel sichern.

Champions League mit vier deutschen Klubs live im TV und Live-Stream

Die Bundesliga wird in dieser Saison neben dem FC Bayern München vom FC Schalke 04, der TSG 1899 Hoffenheim und Borussia Dortmund vertreten. Und die Chancen auf ein Überwintern in der Champions League stehen durchaus gut für die deutschen Teams. Insbesondere die Münchner haben sich auch in dieser Saison das große Ziel gesetzt, das Finale in Madrid zu erreichen und endlich wieder nach 2013 auf Europas Thron zu steigen.

Dafür muss der deutsche Rekordmeister aber zunächst seine Gruppe überstehen. Mit den Gruppengegnern Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam und AEK Athen ist das Team von Niko Kovac der klare Favorit. Die Jagd auf Titelverteidiger Real Madrid kann also beginnen.

Hier bekommen Sie einen Überblick über den Spielplan und wo die Spiele live im TV und im Live-Stream zu sehen sind.

Champions League 2018/2019: Welche Sender übertragen die Spiele?

Bei der Übertragung der Champions League gibt es ab dieser Saison eine tiefgreifende Neuerung. Die Spiele der Königsklasse werden nicht mehr im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen haben sich der Pay-TV-Sender Sky und das Streaming-Portal DAZN die Rechte für die Champions-League-Übertragung aufgeteilt. DAZN ist zunächst für drei Jahre mit von der Partie und wird von den 125 Spielen in dieser Saison 104 Einzelspiele live ausstrahlen. Sky überträgt 34 Einzelspiele.

Für die Vorrunde haben Sky und DAZN ein Picking-System ausgehandelt, wer welche Partie live übertragen darf. Am ersten Spieltag liegt das Erstwahlrecht für eine Partie bei Sky, DAZN wird dann die restlichen Spiele live übertragen. Gleiches gilt für den dritten und fünften Gruppenspieltag.

Am zweiten, vierten und sechsten Spieltag darf DAZN für die Dienstagsspiele zuerst auswählen, bevor Sky nachzieht. Am Mittwoch hat wieder Sky das Erstwahlrecht und DAZN wird die restlichen Spiele übertragen. Die Konferenz hingegen wird die gesamte Saison über wie gewohnt bei Sky zu sehen sein.

Ab dem Halbfinale werden die Spiele von beiden Sendern parallel live übertragen. Sollte eine deutsche Mannschaft das Finale der Champions League erreichen, muss das Spiel laut dem Rundfunkstaatsvertrag zusätzlich im Free-TV ausgestrahlt werden.

Champions League 2018/2019: Die Gruppenspiele live bei Sky - hier Abo bestellen

Champions League 2018/2019: Die Gruppenspiele live im TV und im Live-Stream

Die Gruppen für die Vorrunde der Champions League wurden bereits am 30. August 2018 ausgelost. Die Auslosung können Sie auch nochmal hier im Ticker zur Auslosung der CL-Gruppen nachlesen. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht, welcher Sender welche Spiele wann überträgt.

Champions League 2018/2019: Gruppenphase, 1. Spieltag im Live-Stream und live im TV

Dienstag, 18. September 2018:

Uhrzeit Gruppe Ort Begegnung Sky (Einzelspiel) Sky (Konferenz) DAZN 18.55 Uhr B Mailand Inter Mailand - Tottenham Hotspur Nein Ja Ja 18.55 Uhr B Barcelona FC Barcelona - PSV Eindhoven Nein Ja Ja 21.00 Uhr A Monaco AS Monaco - PSV Eindhoven Nein Ja Ja 21.00 Uhr A Brügge FC Brügge - Borussia Dortmund Ja Ja Nein 21.00 Uhr C Belgrad FK Roter Stern Belgrad - SSC Neapel Nein Ja Ja 21.00 Uhr C Liverpool FC Liverpool - Paris Saint-Germain Nein Ja Ja 21.00 Uhr D Gelsenkirchen FC Schalke 04 - FC Porto Nein Ja Ja 21.00 Uhr D Istanbul Galatasaray Istanbul - Lokomotive Moskau Nein Ja Ja

Mittwoch, 19. September 2018:

Uhrzeit Gruppe Ort Begegnung Sky (Einzelspiel) Sky (Konferenz) DAZN 18.55 Uhr E Amsterdam Ajax Amsterdam - AEK Athen Nein Ja Ja 18.55 Uhr F Kharkiv Shakhtar Donetsk - TSG 1899 Hoffenheim Nein Ja Ja 21.00 Uhr E Lissabon Benfica Lissabon - FC Bayern München Ja Ja Nein 21.00 Uhr F Manchester Manchester City - Olympique Lyon Nein Ja Ja 21.00 Uhr G Pilsen Viktoria Pilsen - ZSKA Moskau Nein Ja Ja 21.00 Uhr G Madrid Real Madrid - AS Rom Nein Ja Ja 21.00 Uhr H Valencia FC Valencia - Juventus Turin Nein Ja Ja 21.00 Uhr H Bern BSC Young Boys - Manchester United Nein Ja Ja

Champions League 2018/2019: Gruppenphase, 2. Spieltag

Dienstag, 2. Oktober 2018:

Uhrzeit Gruppe Ort Begegnung Sky (Einzelspiel) Sky (Konferenz DAZN 18.55 Uhr F Sinsheim TSG 1899 Hoffenheim - Manchester City Ja Ja Nein 18.55 Uhr H Turin Juventus Turin - BSC Young Boys Nein Ja Ja 21.00 Uhr E Athen AEK Athen - Benfica Lissabon Nein Ja Ja 21.00 Uhr E München FC Bayern München - Ajax Amsterdam Nein Ja Ja 21.00 Uhr F Décines-Charpieu Olympique Lyon - Shakhtar Donetsk Nein Ja Ja 21.00 Uhr G Rom AS Rom - Viktoria Pilsen Nein Ja Ja 21.00 Uhr G Moskau ZSKA Moskau - Real Madrid Nein Ja Ja 21.00 Uhr H Manchester Manchester United - FC Valencia Nein Ja Ja

Mittwoch, 3. Oktober 2018:

Uhrzeit Gruppe Ort Begegnung Sky (Einzelspiel) Sky (Konferenz DAZN 18.55 Uhr C Paris Paris Saint-Germain - FK Roter Stern Belgrad Nein Ja Ja 18.55 Uhr D Moskau Lokomotive Moskau - FC Schalke 04 Nein Ja Ja 21.00 Uhr A Dortmund Borussia Dortmund - AS Monaco Ja Ja Nein 21.00 Uhr A Madrid Atlético Madrid - FC Brügge Nein Ja Ja 21.00 Uhr B Eindhoven PSV Eindhoven - Inter Mailand Nein Ja Ja 21.00 Uhr B London Tottenham Hotspur - FC Barcelona Nein Ja Ja 21.00 Uhr C Neapel SSC Neapel - FC Liverpool Nein Ja Ja 21.00 Uhr D Porto FC Porto - Galatasaray Istanbul Nein Ja Ja

Champions League 2018/2019: Gruppenphase, 3. Spieltag

Dienstag, 23. Oktober 2018:

Uhrzeit Gruppe Ort Begegnung Sky (Einzelspiel) Sky (Konferenz DAZN 18.55 Uhr E Athen AEK Athen - FC Bayern München Ja Ja Nein 18.55 Uhr H Bern BSC Young Boys - FC Valencia Nein Ja Ja 21.00 Uhr E Amsterdam Ajax Amsterdam - Benfica Lissabon Nein Ja Ja 21.00 Uhr F Kharkiv Shakhtar Donetsk - Manchester City Nein Ja Ja 21.00 Uhr F Sinsheim TSG 1899 Hoffenheim - Olympique Lyon Nein Ja Ja 21.00 Uhr G Madrid Real Madrid - Viktoria Pilsen Nein Ja Ja 21.00 Uhr G Rom AS Rom - ZSKA Moskau Nein Ja Ja 21.00 Uhr H Manchester Manchester United - Juventus Turin Nein Ja Ja

Mittwoch, 24. Oktober 2018:

Uhrzeit Gruppe Ort Begegnung Sky (Einzelspiel) Sky (Konferenz DAZN 18.55 Uhr A Brügge FC Brügge - AS Monaco Nein Ja Ja 18.55 Uhr B Eindhoven PSV Eindhoven - Tottenham Hotspur Nein Ja Ja 21.00 Uhr A Dortmund Borussia Dortmund - Atlético Madrid Ja Ja Nein 21.00 Uhr B Barcelona FC Barcelona - Inter Mailand Nein Ja Ja 21.00 Uhr C Liverpool FC Liverpool - FK Roter Stern Belgrad Nein Ja Ja 21.00 Uhr C Paris Paris Saint-Germain - SSC Neapel Nein Ja Ja 21.00 Uhr D Istanbul Galatasaray Istanbul - FC Schalke 04 Nein Ja Ja 21.00 Uhr D Moskau Lokomotive Moskau - FC Porto Nein Ja Ja

Champions League 2018/2019: Gruppenphase, 4. Spieltag

Dienstag, 6. November 2018:

Uhrzeit Gruppe Ort Begegnung Sky (Einzelspiel) Sky (Konferenz DAZN 18.55 Uhr A Monaco AS Monaco - FC Brügge Nein Ja Ja 18.55 Uhr C Belgrad FK Roter Stern Belgrad - FC Liverpool Nein Ja Ja 21.00 Uhr A Madrid Atlético Madrid - Borussia Dortmund Nein Ja Ja 21.00 Uhr B Mailand Inter Mailand - FC Barcelona Nein Ja Ja 21.00 Uhr B London Tottenham Hotspur - PSV Eindhoven Nein Ja Ja 21.00 Uhr C Neapel SSC Neapel - Paris Saint-Germain Nein Ja Ja 21.00 Uhr D Gelsenkirchen FC Schalke 04 - Galatasaray Istanbul Ja Ja Nein 21.00 Uhr D Porto FC Porto - Lokomotive Moskau Nein Ja Ja

Mittwoch, 7. November 2018:

Uhrzeit Gruppe Ort Begegnung Sky (Einzelspiel) Sky (Konferenz DAZN 18.55 Uhr G Moskau ZSKA Moskau - AS Rom Nein Ja Ja 18.55 Uhr H Valencia FC Valencia - BSC Young Boys Nein Ja Ja 21.00 Uhr E Lissabon Benfica Lissabon - Ajax Amsterdam Nein Ja Ja 21.00 Uhr E München FC Bayern München - AEK Athen Ja Ja Nein 21.00 Uhr F Manchester Manchester City - Shakhtar Donetsk Nein Ja Ja 21.00 Uhr F Décines-Charpieu Olympique Lyon - TSG 1899 Hoffenheim Nein Ja Ja 21.00 Uhr G Pilsen Viktoria Pilsen - Real Madrid Nein Ja Ja 21.00 Uhr H Turin Juventus Turin - Manchester United Nein Ja Ja

Champions League 2018/2019: Gruppenphase, 5. Spieltag

Dienstag, 27. November 2018:

Uhrzeit Gruppe Ort Begegnung Sky (Einzelspiel) Sky (Konferenz DAZN 18.55 Uhr E Athen AEK Athen - Ajax Amsterdam Nein Ja Ja 18.55 Uhr G Moskau ZSKA Moskau - Viktoria Pilsen Nein Ja Ja 21.00 Uhr E München FC Bayern München - Benfica Lissabon Ja Ja Nein 21.00 Uhr F Décines-Charpieu Olympique Lyon - Manchester City Nein Ja Ja 21.00 Uhr F Sinsheim TSG 1899 Hoffenheim - Shakhtar Donetsk Nein Ja Ja 21.00 Uhr G Rom AS Rom - Real Madrid Nein Ja Ja 21.00 Uhr H Turin Juventus Turin - FC Valencia Nein Ja Ja 21.00 Uhr H Manchester Manchester United - BSC Young Boys Nein Ja Ja

Mittwoch, 28. November 2018:

Uhrzeit Gruppe Ort Begegnung Sky (Einzelspiel) Sky (Konferenz DAZN 18.55 Uhr A Madrid Atlético Madrid - AS Monaco Nein Ja Ja 18.55 Uhr D Moskau Lokomotive Moskau - Galatasaray Istanbul Nein Ja Ja 21.00 Uhr A Dortmund Borussia Dortmund - FC Brügge Ja Ja Nein 21.00 Uhr B London Tottenham Hotspur - Inter Mailand Nein Ja Ja 21.00 Uhr B Eindhoven PSV Eindhoven - FC Barcelona Nein Ja Ja 21.00 Uhr C Neapel SSC Neapel - FK Roter Stern Belgrad Nein Ja Ja 21.00 Uhr C Paris Paris Saint-Germain - FC Liverpool Nein Ja Ja 21.00 Uhr D Porto FC Porto - FC Schalke 04 Nein Ja Ja

Champions League 2018/2019: Gruppenphase, 6. Spieltag

Dienstag, 11. Dezember 2018:

Uhrzeit Gruppe Ort Begegnung Sky (Einzelspiel) Sky (Konferenz DAZN 18.55 Uhr D Gelsenkirchen FC Schalke 04 - Lokomotive Moskau Ja Ja Nein 18.55 Uhr D Istanbul Galatasaray Istanbul - FC Porto Nein Ja Ja 21.00 Uhr A Monaco AS Monaco - Borussia Dortmund Nein Ja Ja 21.00 Uhr A Brügge FC Brügge - Atlético Madrid Nein Ja Ja 21.00 Uhr B Mailand Inter Mailand - PSV Eindhoven Nein Ja Ja 21.00 Uhr B Barcelona FC Barcelona - Tottenham Hotspur Nein Ja Ja 21.00 Uhr C Belgrad FK Roter Stern Belgrad - Paris Saint-Germain Nein Ja Ja 21.00 Uhr C Liverpool FC Liverpool - SSC Neapel Nein Ja Ja

Mittwoch, 12. Dezember 2018:

Uhrzeit Gruppe Ort Begegnung Sky (Einzelspiel) Sky (Konferenz DAZN 18.55 Uhr G Pilsen Viktoria Pilsen - AS Rom Nein Ja Ja 18.55 Uhr G Madrid Real Madrid - ZSKA Moskau Nein Ja Ja 21.00 Uhr E Lissabon Benfica Lissabon - AEK Athen Nein Ja Ja 21.00 Uhr E Amsterdam Ajax Amsterdam - FC Bayern München Ja Ja Nein 21.00 Uhr F Manchester Manchester City - TSG 1899 Hoffenheim Nein Ja Ja 21.00 Uhr F Kharkiv Shakhtar Donetsk - Olympique Lyon Nein Ja Ja 21.00 Uhr H Valencia FC Valencia - Manchester United Nein Ja Ja 21.00 Uhr H Bern BSC Young Boys - Juventus Turin Nein Ja Ja

Champions League 2018/2019: Vorrunde - Gruppe A

Atlético Madrid

Borussia Dortmund

AS Monaco

FC Brügge

Spieltag Spieltermin Uhrzeit Ort Partie TV-Sender Live-Stream 1. Dienstag, 18. September 2018 21.00 Uhr Monaco AS Monaco - Atlético Madrid Sky (Konferenz) Sky Go, DAZN Dienstag, 18. September 2018 21.00 Uhr Brügge FC Brügge - Borussia Dortmund Sky (Einzelspiel und Konferenz) Sky Go 2. Mittwoch, 3. Oktober 2018 21.00 Uhr Dortmund Borussia Dortmund - AS Monaco Sky (Konferenz) Sky Go Mittwoch, 3. Oktober 2018 21.00 Uhr Madrid Atlético Madrid - FC Brügge Sky (Konferenz) DAZN 3. Mittwoch, 24. Oktober 2018 18.55 Uhr Brügge FC Brügge - AS Monaco Sky (Konferenz) DAZN Mittwoch, 24. Oktober 2018 21.00 Uhr Dortmund Borussia Dortmund - Atlético Madrid Sky (Einzelspiel und Konferenz) Sky Go 4. Dienstag, 6. November 2018 18.55 Uhr Monaco AS Monaco - FC Brügge Sky (Konferenz) DAZN Dienstag, 6. November 2018 21.00 Uhr Madrid Atlético Madrid - Borussia Dortmund Sky (Konferenz) DAZN 5. Mittwoch, 28. November 2018 18.55 Uhr Madrid Atlético Madrid - AS Monaco Sky (Konferenz) DAZN Mittwoch, 28. November 2018 21.00 Uhr Dortmund Borussia Dortmund - FC Brügge Sky (Einzelspiel und Konferenz) Sky Go 6. Dienstag, 11. Dezember 2018 21.00 Uhr Monaco AS Monaco - Borussia Dortmund Sky (Konferenz) DAZN Dienstag, 11. Dezember 2018 21.00 Uhr Brügge FC Brügge - Atlético Madrid Sky (Konferenz) DAZN

Champions League 2018/2019: Vorrunde - Gruppe B

FC Barcelona

Tottenham Hotspur

PSV Eindhoven

Inter Mailand

Spieltag Spieltermin Uhrzeit Ort Partie TV-Sender Live-Stream 1. Dienstag, 18. September 2018 18.55 Uhr Mailand Inter Mailand - Tottenham Hotspur Sky (Konferenz) Sky Go, DAZN Dienstag, 18. September 2018 18.55 Uhr Barcelona FC Barcelona - PSV Eindhoven Sky (Konferenz) Sky Go, DAZN 2. Mittwoch, 3. Oktober 2018 21.00 Uhr Eindhoven PSV Eindhoven - Inter Mailand Sky (Konferenz) DAZN Mittwoch, 3. Oktober 2018 21.00 Uhr London Tottenham Hotspur - FC Barcelona Sky (Konferenz) DAZN 3. Mittwoch, 24. Oktober 2018 18.55 Uhr Eindhoven PSV Eindhoven - Tottenham Hotspur Sky (Konferenz) DAZN Mittwoch, 24. Oktober 2018 21.00 Uhr Barcelona FC Barcelona - Inter Mailand Sky (Konferenz) DAZN 4. Dienstag, 6. November 2018 21.00 Uhr Mailand Inter Mailand - FC Barcelona Sky (Konferenz) DAZN Dienstag, 6. November 2018 21.00 Uhr London Tottenham Hotspur - PSV Eindhoven Sky (Konferenz) DAZN 5. Mittwoch, 28. November 2018 21.00 Uhr London Tottenham Hotspur - Inter Mailand Sky (Konferenz) DAZN Mittwoch, 28. November 2018 21.00 Uhr Eindhoven PSV Eindhoven - FC Barcelona Sky (Konferenz) DAZN 6. Dienstag, 11. Dezember 2018 21.00 Uhr Mailand Inter Mailand - PSV Eindhoven Sky (Konferenz) DAZN Dienstag, 11. Dezember 2018 21.00 Uhr Barcelona FC Barcelona - Tottenham Hotspur Sky (Konferenz) DAZN

Champions League 2018/2019: Vorrunde - Gruppe C

Paris Saint-Germain

SSC Neapel

FC Liverpool

FK Roter Stern Belgrad

Spieltag Spieltermin Uhrzeit Ort Partie TV-Sender Live-Stream 1. Dienstag, 18. September 2018 21.00 Uhr Belgrad FK Roter Stern Belgrad - SSC Neapel Sky (Konferenz) Sky Go, DAZN Dienstag, 18. September 2018 21.00 Uhr Liverpool FC Liverpool - Paris Saint-Germain Sky (Konferenz) Sky Go, DAZN 2. Mittwoch, 3. Oktober 2018 18.55 Uhr Paris Paris Saint-Germain - FK Roter Stern Belgrad Sky (Konferenz) DAZN Mittwoch, 3. Oktober 2018 21.00 Uhr Neapel SSC Neapel - FC Liverpool Sky (Konferenz) DAZN 3. Mittwoch, 24. Oktober 2018 21.00 Uhr Liverpool FC Liverpool - FK Roter Stern Belgrad Sky (Konferenz) DAZN Mittwoch, 24. Oktober 2018 21.00 Uhr Paris Paris Saint-Germain - SSC Neapel Sky (Konferenz) DAZN 4. Dienstag, 6. November 2018 18.55 Uhr Belgrad FK Roter Stern Belgrad - FC Liverpool Sky (Konferenz) DAZN Dienstag, 6. November 2018 21.00 Uhr Neapel SSC Neapel - Paris Saint-Germain Sky (Konferenz) DAZN 5. Mittwoch, 28. November 2018 21.00 Uhr Neapel SSC Neapel - FK Roter Stern Belgrad Sky (Konferenz) DAZN Mittwoch, 28. November 2018 21.00 Uhr Paris Paris Saint-Germain - FC Liverpool Sky (Konferenz) DAZN 6. Dienstag, 11. Dezember 2018 21.00 Uhr Belgrad FK Roter Stern Belgrad - Paris Saint-Germain Sky (Konferenz) DAZN Dienstag, 11. Dezember 2018 21.00 Uhr Liverpool FC Liverpool - SSC Neapel Sky (Konferenz) DAZN

Champions League 2018/2019: Vorrunde - Gruppe D

Lokomotive Moskau

FC Porto

FC Schalke 04

Galatasaray Istanbul

Spieltag Spieltermin Uhrzeit Ort Partie TV-Sender Live-Stream 1. Dienstag, 18. September 2018 21.00 Uhr Gelsenkirchen FC Schalke 04 - FC Porto Sky (Konferenz) Sky Go, DAZN Dienstag, 18. September 2018 21.00 Uhr Istanbul Galatasaray Istanbul - Lokomotive Moskau Sky (Konferenz) Sky Go, DAZN 2. Mittwoch, 3. Oktober 2018 18.55 Uhr Moskau Lokomotive Moskau - FC Schalke 04 Sky (Konferenz) DAZN Mittwoch, 3. Oktober 2018 21.00 Uhr Porto FC Porto - Galatasaray Istanbul Sky (Konferenz) DAZN 3. Mittwoch, 24. Oktober 2018 21.00 Uhr Istanbul Galatasaray Istanbul - FC Schalke 04 Sky (Konferenz) DAZN Mittwoch, 24. Oktober 2018 21.00 Uhr Moskau Lokomotive Moskau - FC Porto Sky (Konferenz) DAZN 4. Dienstag, 6. November 2018 21.00 Uhr Gelsenkirchen FC Schalke 04 - Galatasaray Istanbul Sky (Einzelspiel und Konferenz) Sky Go Dienstag, 6. November 2018 21.00 Uhr Porto FC Porto - Lokomotive Moskau Sky (Konferenz) DAZN 5. Mittwoch, 28. November 2018 18.55 Uhr Moskau Lokomotive Moskau - Galatasaray Istanbul Sky (Konferenz) DAZN Mittwoch, 28. November 2018 21.00 Uhr Porto FC Porto - FC Schalke 04 Sky (Konferenz) DAZN 6. Dienstag, 11. Dezember 2018 18.55 Uhr Gelsenkirchen FC Schalke 04 - Lokomotive Moskau Sky (Einzelspiel und Konferenz) Sky Go Dienstag, 11. Dezember 2018 18.55 Uhr Istanbul Galatasaray Istanbul - FC Porto Sky (Konferenz) DAZN

Champions League 2018/2019: Vorrunde - Gruppe E

FC Bayern München

Benfica Lissabon

Ajax Amsterdam

AEK Athen

Spieltag Spieltermin Uhrzeit Ort Partie TV-Sender Live-Stream 1. Mittwoch, 19. September 2018 18.55 Uhr Amsterdam Ajax Amsterdam - AEK Athen Sky (Konferenz) Sky Go, DAZN Mittwoch, 19. September 2018 21.00 Uhr Lissabon Benfica Lissabon - FC Bayern München Sky (Einzelspiel und Konferenz) Sky Go 2. Dienstag, 2. Oktober 2018 21.00 Uhr Athen AEK Athen - Benfica Lissabon Sky (Konferenz) DAZN Dienstag, 2. Oktober 2018 21.00 Uhr München FC Bayern München - Ajax Amsterdam Sky (Konferenz) DAZN 3. Dienstag, 23. Oktober 2018 18.55 Uhr Athen AEK Athen - FC Bayern München Sky (Einzelspiel und Konferenz) Sky Go Dienstag, 23. Oktober 2018 21.00 Uhr Amsterdam Ajax Amsterdam - Benfica Lissabon Sky (Konferenz) DAZN 4. Mittwoch, 7. November 2018 21.00 Uhr Lissabon Benfica Lissabon - Ajax Amsterdam Sky (Konferenz) DAZN Mittwoch, 7. November 2018 21.00 Uhr München FC Bayern München - AEK Athen Sky (Einzelspiel und Konferenz) Sky Go 5. Dienstag, 27. November 2018 18.55 Uhr Athen AEK Athen - Ajax Amsterdam Sky (Konferenz) DAZN Dienstag, 27. November 2018 21.00 Uhr München FC Bayern München - Benfica Lissabon Sky (Einzelspiel und Konferenz) Sky Go 6. Mittwoch, 12. Dezember 2018 21.00 Uhr Lissabon Benfica Lissabon - AEK Athen Sky (Konferenz) DAZN Mittwoch, 12. Dezember 2018 21.00 Uhr Amsterdam Ajax Amsterdam - FC Bayern München Sky (Einzelspiel und Konferenz) Sky Go

Champions League 2018/2019: Vorrunde - Gruppe F

Manchester City

Shakhtar Donetsk

Olympique Lyon

TSG 1899 Hoffenheim

Spieltag Spieltermin Uhrzeit Ort Partie TV-Sender Live-Stream 1. Mittwoch, 19. September 2018 18.55 Uhr Kharkiv Shakhtar Donetsk - TSG 1899 Hoffenheim Sky (Konferenz) Sky Go, DAZN Mittwoch, 19. September 2018 21.00 Uhr Manchester Manchester City - Olympique Lyon Sky (Konferenz) Sky Go, DAZN 2. Dienstag, 2. Oktober 2018 18.55 Uhr Sinsheim TSG 1899 Hoffenheim - Manchester City Sky (Einzelspiel und Konferenz) Sky Go Dienstag, 2. Oktober 2018 21.00 Uhr Décines-Charpieu Olympique Lyon - Shakhtar Donetsk Sky (Konferenz) DAZN 3. Dienstag, 23. Oktober 2018 21.00 Uhr Kharkiv Shakhtar Donetsk - Manchester City Sky (Konferenz) DAZN Dienstag, 23. Oktober 2018 21.00 Uhr Sinsheim TSG 1899 Hoffenheim - Olympique Lyon Sky (Konferenz) DAZN 4. Mittwoch, 7. November 2018 21.00 Uhr Manchester Manchester City - Shakhtar Donetsk Sky (Konferenz) DAZN Mittwoch, 7. November 2018 21.00 Uhr Décines-Charpieu Olympique Lyon - TSG 1899 Hoffenheim Sky (Konferenz) DAZN 5. Dienstag, 27. November 2018 21.00 Uhr Décines-Charpieu Olympique Lyon - Manchester City Sky (Konferenz) DAZN Dienstag, 27. November 2018 21.00 Uhr Sinsheim TSG 1899 Hoffenheim - Shakhtar Donetsk Sky (Konferenz) DAZN 6. Mittwoch, 12. Dezember 2018 21.00 Uhr Manchester Manchester City - TSG 1899 Hoffenheim Sky (Konferenz) DAZN Mittwoch, 12. Dezember 2018 21.00 Uhr Kharkiv Shakhtar Donetsk - Olympique Lyon Sky (Konferenz) DAZN

Champions League 2018/2019: Vorrunde - Gruppe G

Real Madrid

AS Rom

ZSKA Moskau

Viktoria Pilsen

Spieltag Spieltermin Uhrzeit Ort Partie TV-Sender Live-Stream 1. Mittwoch, 19. September 2018 21.00 Uhr Pilsen Viktoria Pilsen - ZSKA Moskau Sky (Konferenz) Sky Go, DAZN Mittwoch, 19. September 2018 21.00 Uhr Madrid Real Madrid - AS Rom Sky (Konferenz) Sky Go, DAZN 2. Dienstag, 2. Oktober 2018 21.00 Uhr Rom AS Rom - Viktoria Pilsen Sky (Konferenz) DAZN Dienstag, 2. Oktober 2018 21.00 Uhr Moskau ZSKA Moskau - Real Madrid Sky (Konferenz) DAZN 3. Dienstag, 23. Oktober 2018 21.00 Uhr Madrid Real Madrid - Viktoria Pilsen Sky (Konferenz) DAZN Dienstag, 23. Oktober 2018 21.00 Uhr Rom AS Rom - ZSKA Moskau Sky (Konferenz) DAZN 4. Mittwoch, 7. November 2018 18.55 Uhr Moskau ZSKA Moskau - AS Rom Sky (Konferenz) DAZN Mittwoch, 7. November 2018 21.00 Uhr Pilsen Viktoria Pilsen - Real Madrid Sky (Konferenz) DAZN 5. Dienstag, 27. November 2018 18.55 Uhr Moskau ZSKA Moskau - Viktoria Pilsen Sky (Konferenz) DAZN Dienstag, 27. November 2018 21.00 Uhr Rom AS Rom - Real Madrid Sky (Konferenz) DAZN 6. Mittwoch, 12. Dezember 2018 18.55 Uhr Pilsen Viktoria Pilsen - AS Rom Sky (Konferenz) DAZN Mittwoch, 12. Dezember 2018 18.55 Uhr Madrid Real Madrid - ZSKA Moskau Sky (Konferenz) DAZN

Champions League 2018/2019: Vorrunde - Gruppe H

Juventus Turin

Manchester United

FC Valencia

BSC Young Boys

Spieltag Spieltermin Uhrzeit Ort Partie TV-Sender Live-Stream 1. Mittwoch, 19. September 2018 21.00 Uhr Valencia FC Valencia - Juventus Turin Sky (Konferenz) Sky Go, DAZN Mittwoch, 19. September 2018 21.00 Uhr Bern BSC Young Boys - Manchester United Sky (Konferenz) Sky Go, DAZN 2. Dienstag, 2. Oktober 2018 18.55 Uhr Turin Juventus Turin - BSC Young Boys Sky (Konferenz) DAZN Dienstag, 2. Oktober 2018 21.00 Uhr Manchester Manchester United - FC Valencia Sky (Konferenz) DAZN 3. Dienstag, 23. Oktober 2018 18.55 Uhr Bern BSC Young Boys - FC Valencia Sky (Konferenz) DAZN Dienstag, 23. Oktober 2018 21.00 Uhr Manchester Manchester United - Juventus Turin Sky (Konferenz) DAZN 4. Mittwoch, 7. November 2018 18.55 Uhr Valencia FC Valencia - BSC Young Boys Sky (Konferenz) DAZN Mittwoch, 7. November 2018 21.00 Uhr Turin Juventus Turin - Manchester United Sky (Konferenz) DAZN 5. Dienstag, 27. November 2018 21.00 Uhr Turin Juventus Turin - FC Valencia Sky (Konferenz) DAZN Dienstag, 27. November 2018 21.00 Uhr Manchester Manchester United - BSC Young Boys Sky (Konferenz) DAZN 6. Mittwoch, 12. Dezember 2018 21.00 Uhr Valencia FC Valencia - Manchester United Sky (Konferenz) DAZN Mittwoch, 12. Dezember 2018 21.00 Uhr Bern BSC Young Boys - Juventus Turin Sky (Konferenz) DAZN

