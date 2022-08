Wohl nichts dran am Gerücht um Giovanni Simeone und Borussia Dortmund

Giovanni Simeone wird wohl nicht der neue Stürmer von Borussia Dortmund. © Marco Bertorello/AFP

Giovanni Simeone wurde zuletzt mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Am Gerücht aus Spanien ist aber offenbar nichts dran. Hier lesen Sie dazu mehr:

Dortmund – Borussia Dortmund will in „acht bis zehn Tagen“ einen neuen Stürmer verpflichten, kündigt Klubboss Hans-Joachim Watzke an. Zu einem Transfer von Giovanni Simeone zum BVB wird es aber wohl nicht kommen.

An einem entsprechenden Gerücht aus Spanien ist wohl nichts dran, wie RUHR24 weiß. Der Sohn von Kult-Trainer Diego Simeone passe wohl auch nur bedingt ins Profil.