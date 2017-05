Bitter: Mittelfeldstar fehlt Wolfsburg in der Relegation

Ein Schock für den Bundesligisten in Schieflage: Riechedly Bazoer wird dem VfL Wolfsburg in den wichtigsten beiden Spielen der Klubgeschichte fehlen.

Wolfsburg - Mittelfeldspieler Riechedly Bazoer vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg muss wegen eines Meniskusrisses am Knie operiert werden. Dies ergab eine medizinische Untersuchung am Montag. Der Niederländer war in der Winterpause von Ajax Amsterdam zum Tabellensechzehnten gewechselt.

Der 20-Jährige wird damit im Trainingslager der Norddeutschen vor dem ersten Relegationsspiel am Himmelfahrtstag (20.30 Uhr/Sky und ARD) ebenso fehlen wie seine angeschlagenen Teamkollegen Sebastian Jung und Jakub Blaszczykowski. Die Wölfe reisten am Montag zur Vorbereitung ins niederländische De Lutte und werden am Mittwoch in Wolfsburg zurückerwartet.

sid