Zarter Applaus zum Neustart für die deutsche Nationalmannschaft

Dank an die Zuschauer: Deutschlands Fußballer Joshua Kimmich (von links), Leon Goretzka, Thilo Kehrer, Marco Reus und Ilkay Gündogan, der in der zweiten Hälfte die Kapitänsbinde trug.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt zum Auftakt 1:1 gegen Serbien. Beim Start in eine neue Ära verdient sich die junge Elf zarten Applaus.

Das erste Länderspiel im neuen Jahr hat ohnehin eine besondere Note. Für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ging es am Mittwoch um noch viel mehr. Das 1:1 gegen Serbien trug vorab die Überschrift „Neustart“. Nach einem rabenschwarzen Jahr sollte die Partie den Auftakt in eine neue Ära beschreiben – mit neuen Gesichtern, mit frischerem Fußball und ohne drei aussortierte Weltmeister. Kein leichter Rucksack, den die junge DFB-Elf zu schultern hatte.

Den Druck der hohen Erwartungen schüttelte das Team von Bundestrainer Joachim Löw im Verlauf der zweiten Hälfte ab und verdiente sich am Ende keinen überschwänglichen, aber doch zarten Applaus. Weil die neue Garde, von der acht Akteure noch für die U 21 spielen dürfen, nach dem frühen Rückstand nicht den Kopf hängen ließ, und weil nach dem Wechsel mehrfach aufblitzte, dass diese deutsche Mannschaft durchaus in der Lage ist, begeisternden Fußball zu bieten.

So fiel der Ausgleich durch den eingewechselten Leon Goretzka mehr als verdient (69. Minute). Wären die neuen Hoffnungsträger weniger sträflich mit ihren Chancen umgegangen, hätte nach 90 Minuten auf der Anzeigetafel womöglich ein 3:1 oder 4:1 gestanden, und es müsste nicht darüber diskutiert werden, ob dieses erste Länderspiel nun tatsächlich ein Neustart oder eher ein Neustärtchen gewesen ist.

Marco Reus, der das deutsche Spiel nach seiner Hereinnahme belebte, fand treffende Worte: „Wir wissen, dass wir Zeit brauchen. Aber wir wissen auch, dass wir die nicht haben.“ Zumal all jene mit dem Adler auf der Brust gemerkt haben dürften, dass bei den Fans sämtliche Geduld aufgebraucht ist. Selten wurde eine erste Hälfte eines Länderspiels so still auf den Rängen begleitet wie in Wolfsburg. Und dass ein Großteil der 25 000 Zuschauer zur Pause ein Pfeifkonzert anstimmte, dokumentierte zusätzlich das fehlende Vertrauen in Deutschlands wichtigste Fußball-Mannschaft.

Dabei waren die Unmutsbekundungen etwas überzogen. Zwar agierte die deutsche Mannschaft mitunter wie eine übereifrige Junioren-Auswahl – vor allem die Abwehr um Jonathan Tah und Niklas Süle wirkte nicht gerade sattelfest. Aber das Bemühen, schnell und geradlinig zu spielen, zeigte die DFB-Elf bereits vor der Pause. Allerdings fehlte Risikobereitschaft. Das 0:1 durch Luka Jovic (12.) machte das Selbstvertrauen nicht größer, was zur Folge hatte, dass der Ball phasenweise behäbig durch die eigenen Reihen lief und Erinnerungen an das Gruseljahr 2018 wach wurden.

Aber, und das ist die Hoffnung machende Erkenntnis: Die deutsche Elf kam nach der Pause in Schwung, der oft kritisierte Leroy Sané zeigte viel vom Manchester-Sané, und die Routiniers Reus und Ilkay Gündogan bewiesen, dass sie zu wichtigen Stützen in der neuen Ära werden können. Letztgenannter trug nach der Auswechslung von Manuel Neuer sogar die Kapitänsbinde. Eine Geste mit starkem Signal. Schließlich geht es um jenen Fußballer, der neben Mesut Özil für mächtig Wirbel wegen der Erdogan-Fotos sorgte. Auch Gündogans Beförderung zum Kapitän zeigt, dass 2018 endgültig der Vergangenheit angehören soll.

Wie viel Zukunft in der neuen DFB-Elf steckt, wird sich spätestens am Sonntag zeigen. Dann geht es zum Auftakt in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande. Danach darf der Applaus etwas euphorischer sein.