Zlatan is back! Ibrahimovic unterschreibt neuen Vertrag

Zlatan Ibrahimovic ist wieder da! Der schwedische Torjäger, dessen Vertrag bei Manchester United im Sommer ausgelaufen war, hat wieder einen Verein.

Torjäger Zlatan Ibrahimovic hat nach zweieinhalb Monaten ohne Vertrag ein neues Arbeitspapier unterschrieben. Sein neuer Verein ist sein alter Verein, der Schwede unterschrieb einen Einjahresvertrag bei Manchester United.

Bekanntgegeben wurde der Deal auf Twitter. Dort zieht Ibrahimovic in einem kurzen Video das Trikot mit der Nummer 10 über und verlässt den Raum.

In einem ersten Stament zeigte sich der Schwede hungrig: "Ich bringe das zu Ende, was ich angefangen habe", sagte Ibrahimovic auf der Website von Manchester United: "Ich kann es nicht erwarten, wieder im Old Trafford auf dem Platz zu stehen.“

Der Torjäger hatte sich im April beim Europa League-Spiel gegen den RSC Anderlecht eine schwere Knieverletzung zugezogen. Seit dem 01. Juli war der 35-Jährige ohne Vertrag.

sh