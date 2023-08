VfB-Coach Hoeneß drückt bei Silas ein Auge zu

Von: Dominik Grill

Silas vom VfB Stuttgart ist auf dem richtigen Weg, hat aber noch Steigerungspotenzial. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Trotz des Traumtors von Silas im DFB-Pokalspiel gegen die TSG Balingen ist VfB-Trainer Sebastian Hoeneß nicht vollends zufrieden.

Reutlingen – Generalprobe für den Bundesliga-Auftakt geglückt: 4:0 gewinnt der VfB Stuttgart gegen Balingen, Silas schießt dabei ein Traumtor aus 20 Metern Entfernung - warum Trainer Sebastian Hoeneß mit seinem Stürmerstar dennoch nicht rundum zufrieden ist, berichtet BW24.

Nach einer schwierigen letzten Saison sind die Erwartungen an den 24-Jährigen hoch. Am kommenden Wochenende hat er wieder die Chance sich zu beweisen. Im ersten Spiel der neuen Bundesligasaison (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) bekommt es der VfB in der heimischen MHPArena mit dem VfL Bochum zu tun.