Mehr Zuschauer als Einwohner: Hier ist ein Regionalliga-Spitzenreiter zuhause

Von: Maximilian Bülau

Teilen

Die Heimat des Tabellenführers der Regionalliga Bayern: Zwischen Wiesen und Feldern liegt das Örtchen Aubstadt. Rund 800 Menschen leben dort. Vorn zu sehen: die beiden Sportplätze des TSV Aubstadt. © Imago/Medien service Mueller

Den benachbarten Rivalen TSV Großbardorf hat der TSV Aubstadt längst hinter sich gelassen. Seitdem nennt sich der Fußball-Klub „Die Macht im Grabfeld“ – in Anlehnung an die Landschaft nördlich der Rhön im Grenzbereich zwischen Nordbayern und Südthüringen.

Grabfeld oder Grabfeldgau heißt dieses Gebiet. Etwa zehn Kilometer trennen Aubstadt und Großbardorf, nur rund fünf Kilometer sind es von Aubstadt, das inmitten von Feldern und Wiesen liegt, bis zur thüringischen Grenze.

2008 gelang dem TSV Aubstadt gerade der Aufstieg in die sechstklassige Landesliga Nord. Der Rivale aus Großbardorf stieg im selben Jahr in die Regionalliga Süd auf. Zweimal spielte Großbardorf damals auch gegen den KSV Hessen Kassel. Im Auestadion setzte es ein 0:5, Thorsten Bauer gelang ein Dreierpack, zudem waren Harez Habib und Dennis Tornieporth erfolgreich. Auch das Rückspiel gewannen die Nordhessen 3:1 nach Toren von Habib, Enrico Gaede und René Ochs.

Für Großbardorf ging es nach einem Jahr in der Regionalliga wieder runter. Aubstadt hingegen setzte den Aufwärtstrend fort, hat gegen Großbardorf Stand heute die bessere Bilanz – sechs Siege, bei vier Niederlagen und vier Remis. Ab 2012 trafen sich Aubstadt und Großbardorf in der Oberliga Bayern Jahr für Jahr – bis zur Saison 2018/19. Nachdem die Aubstädter zweimal als Zweitplatzierter in der Relegation gescheitert waren, gelang am Ende jener Spielzeit der Aufstieg in die Regionalliga Bayern – und ist eben „Die Macht im Grabfeld“.

Für das Abenteuer Regionalliga packten damals viele im Ort mit an, um den Fußballplatz viertligatauglich zu machen. Bürgermeister ist seit 2014 Burkhard Wachenbrönner – klar, ein ehemaliger Spieler des TSV. Der Geschäftsführer eines Tiefbau-Unternehmens, das seit Jahren als Hauptsponsor fungiert, spielte ebenfalls mal für den Klub. Mittlerweile gehört auch ein Telekommunikationsunternehmen zu den Geldgebern. Diese Gegebenheiten, die Ruhe – gepaart mit dem dörflichen Zusammenhalt – haben es möglich gemacht, dass Aubstadt, dieser Ort im Landkreis Rhön-Grabfeld in Unterfranken, die kleinste Gemeinde ist, die in Deutschland einen Fußball-Regionalligisten stellt. Und nicht nur das ist besonders: Aubstadt hat keine 800 Einwohner – und laut Vereinswebseite 589 Mitglieder. Enorm. Zu den beiden Heimspielen in dieser Saison kamen mehr als 1000 Zuschauer in die NGN-Arena.

Das erste davon gewann der TSV Aubstadt 2:0 gegen den FC Eintracht Bamberg, das zweite 3:0 gegen den ehemaligen Drittligisten Türkgücü München. Hinzu kommen Erfolge gegen Greuther Fürth II (3:0) und Wacker Burghausen (1:0). Nach vier Spielen und vier Siegen ohne Gegentor führen die Aubstädter damit die Regionalliga Bayern mit einer blütenreinen Weste an. Am kommenden Freitag sind sie nun bei den Würzburger Kickers zu Gast, dem Tabellenzweiten. Ein Spitzenspiel früh in der Saison.

Und eines, mit dem wohl selbst in Aubstadt niemand gerechnet hat. Nach dem Regionalliga-Aufstieg 2019 hatte der langjährige Trainer Josef Francic, der die Mannschaft erst aus der Landesliga in die vierthöchste Spielklasse geführt hat, gesagt, er rechne damit, dass seine Mannschaft gegen den Abstieg spielen werde. Aubstadt war schließlich Siebter, als die Saison wegen der Corona-Pandemie abgebrochen wurde. Ein Jahr später landete der Klub auf Rang sechs. Doch in der vergangenen Saison gab es eine schwierige Phase. Von Ende November 2022 bis Ende März 2023 gelang in sieben Partien kein Sieg, Aubstadt rutschte in der Tabelle ab. Und entließ tatsächlich – entgegen der traditionellen Kontinuität – Trainer Victor Kleinhenz, der 2020 von Francic übernommen hatte. Sein Nachfolger hieß wiederum Josef Francic, der mit dem TSV von den verbliebenen neun Partien fünf gewann, nur zwei verlor.

Doch für den derzeitigen Höhenflug ist Francic nicht mehr verantwortlich. Im Sommer übernahm der 36 Jahre alte Julian Grell. Ach so: Großbardorf, der große Rivale, stieg nun sogar in die Landesliga ab. „Die Macht im Grabfeld“ wird Aubstadt so erst einmal bleiben. (Maximilian Bülau)