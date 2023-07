Zyklus und Schwangerschaft: Mit diesen „Problemen“ hat der weibliche Körper im Sport zu tun

Von: Lea-Sophie Mollus

Junge Mutter: Melanie Leupolz hat einen nicht mal ein Jahr alten Sohn und steht bei der Frauen-Fußball-WM für Deutschland auf dem Platz. © Imago/Eibner

Zum Start der Frauen-Fußball-WM am Donnerstag (20. Juli) blicken wir auf die sogenannten „Frauenprobleme“, die die Spielerinnen auch nach Down Under begleiten.

Jetzt sind die Frauen dran: Am Donnerstag startet die Fußball-Weltmeisterschaft. Zu diesem Anlass blicken wir auf die Akteurinnen, genauer die sogenannten „Frauenprobleme“: Wie beeinflusst der weibliche Zyklus den Sport? Und wie groß ist der Einschnitt, den eine Schwangerschaft auf die sportliche Karriere hat?

„Das sind wichtige Themen, die im Leistungssport eine immer größere Rolle spielen und nicht tabuisiert werden sollten“, sagt Armin Kibele, Professor für Trainings- und Bewegungswissenschaften an der Universität Kassel. Im Rahmen seiner Seminare beschäftigt sich der 64-Jährige mit seinen Studierenden auch mit den Auswirkungen des weiblichen Hormonhaushalts auf den Leistungssport.

Zwei Drittel der Frauen berichten über Zyklus-Beschwerden

„Es gibt positive und negative Effekte“, sagt Kibele. „Einer australischen Studie zufolge, die im Rahmen der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokyo erstellt wurde, berichten zwei Drittel der befragten Sportlerinnen über Beschwerden im Zusammenhang mit ihrem Zyklus – auch als Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit.“

Prof. Dr. Armin Kibele Universität Kassel © Uni Kassel

Wesentlich daran beteiligt sind die Hormone Östrogen und Progesteron, die die Leistung im Training und im Wettkampf beeinflussen können: „Wenn kurz vor dem Eisprung der Östrogenspiegel sein Maximum erreicht und der Progesteronspiegel noch nicht angestiegen ist, verfügen Frauen über eine erhöhte Leistungsfähigkeit, mehr Kraft, sie können härter trainieren, sich schneller erholen und haben dabei ein geringeres Verletzungsrisiko“, sagt Kibele.

Tagebuch über die Veränderungen im Körper

Das erlebt auch Nike Lorenz. Die Hockey-Nationalspielerin, die 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio Bronze geholt hat, hat vor rund eineinhalb Jahren die Antibabypille, die die Auswirkungen des Zyklus um etwa 20 Pozent eindämmt, wie Professor Kibele erklärt, abgesetzt. Seitdem haben sich Alltag und Training der 26-Jährigen stark verändert. „Ich musste meinen Zyklus erst mal richtig kennenlernen“, sagt die doppelte Vize-Europameisterin (2019 und 2021).

Nike Lorenz Hockey-Nationalspielerin © Privat

Per App hat Lorenz Tagebuch über die Veränderungen in ihrem Körper geführt. „Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass Krafttraining zu Beginn meines Zyklus extrem effektiv ist. Und dass die letzte Phase für mich am anstrengendsten ist.“ Dann hat Lorenz nämlich mit dem prämenstruellen Syndrom (PMS) zu kämpfen, klagt in dieser Zeit meist über Gliederschmerzen, mangelnde Motivation und Verdauungsprobleme. Dann kommt es der 26-Jährigen zugute, dass sie oft mit reinen Damen-Teams unterwegs ist: „Da muss man sich nicht erklären.“

Ein Jahr nach der Geburt Olympianorm beim Marathon

Andere Erfahrungen hat Fabienne Königstein gemacht. Die Langstreckenläuferin aus dem baden-württembergischen Wiesloch hat ihre gesamte sportliche Karriere über die Pille genommen und hatte dadurch bis vor zwei Jahren keinen natürlichen Zyklus. Jetzt wartet sie darauf, denn: Die 30-Jährige ist 2022 zum ersten Mal Mutter geworden. Und im April – genau ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter – hat sie schon den Hamburg-Marathon mit persönlicher Bestzeit und Olympianorm abgeschlossen (2:25,48 Stunden).

Fabienne Königstein Langstreckenläuferin © Privat

„Ich war selbst total überrascht, dass es so schnell ging“, sagt Königstein, die bis drei Monate vor der Geburt ihrer Tochter noch wie gewohnt gelaufen ist. „Dann hat mein Physiotherapeut gesagt, dass ich es lieber lassen soll. Bis zum Entbindungstermin bin ich dann Rad gefahren, geschwommen und habe Krafttraining gemacht“, erzählt die 30-Jährige.

„Zwei Wochen nach der Geburt war ich dann schon wieder auf der Fahrradrolle. Mit dem Laufen habe ich nach und nach angefangen und nach etwa neun Monaten war ich wieder auf meinem Normalniveau.“ Das sei aber individuell und hänge auch davon ab, wie lange Frauen stillen, weil währenddessen der Hormonhaushalt durcheinander sei. Königstein hat nach sechs Monaten abgestillt. (Lea-Sophie Mollus)