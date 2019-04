Schock bei Europameisterschaft! Gewichtheberin mit Horror-Verletzung - trotzdem Medaille

Bei der Europameisterschaft im Gewichtheben wollte diese Frau über sich hinauswachsen. Was dann passierte, ist nichts für schwache Nerven.

Georgien - Gaelle Nayo Ketchanke (31) aus Frankreich hatte sich bei den Europameisterschaften im Gewichtheben in Batumi, Georgien viel vorgenommen. In der Kategorie der Frauen (76 kg) wollte sie ihren eigenen Rekord einstellen. Dafür sollten 110 kg in die Höhe gehoben werden.

In den ersten beiden Versuchen war sie bereits gescheitert, als sie zum dritten ansetzte - und tatsächlich stemmte die 31-Jährige die Gewichte für wenige Sekunden über ihren Kopf. Doch plötzlich spielten sich erschreckende Szenen ab.

Arm komplett verbogen - Video nichts für schwache Nerven!

Der linke Arm der Gewichtheberin hielt der Last nicht stand und gab nach. Auf erschreckende Art und Weise bog sich der Arm nach hinten und ließ den Ellbogen der Sportlerin nach vorne herausstechen. Dann stürzte die Sportlerin auf den Boden. Alles innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde. Während der Übertragung des Wettbewerbs im Live-Stream wurde schnell auf eine andere Kamera umgeschaltet. Statt der am Boden liegenden Nayo Ketchanke, wurden die entsetzten Reaktionen ihres Teams gezeigt. Die Schmerzens-Schreie der 31-Jährigen waren dennoch nicht zu überhören. Das Video ist nichts für schwache Nerven:

Impactante lesión de Gaelle Nayo Ketchanke en el campeonato de Europa de halterofilia. Codo izquierdo. #Halterofilia pic.twitter.com/JCAqhtwtUQ — Samuel Hernando (@SamuHernando) 11. April 2019

Schnellstmöglich wurde die Wettkämpferin ins Krankenhaus gebracht und dort operiert. Das französische Team bestätigte daraufhin, dass der Arm von Nayo Ketchanke an zwei verschiedenen Stellen gebrochen ist und ihr Ellbogen ausgekugelt gewesen war. Doch die 31-Jährige ist nicht die Einzige, die einen Horror-Sport-Unfall erlebt. Diese Turnerin brach sich beide Beine und ein Boxer erlitt eine unfassbare Kopfverletzung.

Nach Operation: Nayo Ketchanke freut sich über Bronze

Mittlerweile scheint die Freude bei Nayo Ketchanke aber schon wieder zu überwiegen. Denn trotz des schweren Unfalls bekam die Gewichtheberin noch Bronze für das erfolgreiche Stemmen von 103 kg zur Eröffnung des Wettkampfes. Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte sie nach der OP ein Foto, auf dem sie mit eingegipsten Arm und Medaille in der anderen Hand in die Kamera strahlt.

