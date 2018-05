Vor Weltrekord-Kulisse "auf Schalke": Kasseler Dartspieler tritt in der Arena an

Mischt bei den German Darts Masters in Gelsenkirchen mit: der Kasseler Dragutin Horvat.

Kassel. In der Gelsenkirchener Arena findet am heutigen Freitag die German Darts Masters statt. Es werden 20 000 Zuschauer erwartet - das bedeutet Weltrekord. Unter den Teilnehmern ist auch der Kasseler Dragutin Horvat.

Zu den Zweitliga-Heimspielen der Braunschweiger Fußballer kamen in der abgelaufenen Saison im Schnitt 20.000 Besucher. Für Dartsspieler sind solche Zuschauerzahlen utopisch – zumindest bis heute. Denn genau um die kleinen Pfeile geht es heute ab 15 Uhr (live bei Pro Sieben Maxx) in der Gelsenkirchener Arena. Zum zweiten Mal treffen die Stars der Szene bei den German Darts Masters aufeinander.

„Die erste Aufgabe wird darin bestehen, mit der Kulisse zurechtzukommen“, sagt der 42-jährige Dragutin Horvat. Der Kasseler war zwar schon bei der WM im Londoner Alexandra Palace dabei, aber dort werden die Spieler lediglich von etwas mehr als 3000 Anhängern angefeuert. Sein größtes Publikum hatte Braco, wie sein Kampfname lautet, 2016 bei den internationalen Darts Open in Riesa – damals trat Horvat im Viertelfinale vor 5500 Besuchern an. Er erinnert sich: „Das war schon sehr aufregend“. Gelsenkirchen wird nun alles übertreffen.

In der ersten Runde müssen alle acht deutschen Teilnehmer jeweils gegen einen Topmann ran. Horvat bekommt es voraussichtlich etwa ab 18.30 Uhr mit Titelverteidiger Peter Wright zu tun. Bei der ersten Auflage dieser Veranstaltung im vergangenen Herbst in Düsseldorf unterlag der Nordhesse dem 48 Jahre alten Schotten mit den extravaganten Frisuren lediglich 5:6. Im Vorfeld schickte Horvat seinem favorisierten Widersacher bereits eine Kurznachricht. Der Inhalt: Die Revanche ist fällig. Wright schickte amüsiert nur einen Smiley zurück.

Horvat konnte auch dank finanzieller Unterstützung seines Sponsors Eisenbach Tresore bereits gestern im Spielerhotel in Gelsenkirchen Quartier beziehen. „Ich habe nur eine Chance, wenn ich mein bestes Spiel mache“, betont der 42-Jährige, „allerdings hat Peter Wright auch noch nie vor 20.000 Zuschauern gespielt.“

Keineswegs einfacher hat es der beste deutsche Profi Max Hopp. Er fordert zum Auftakt den Weltranglistenersten Michael van Gerwen aus den Niederlanden heraus. Gespannt sein dürfen die Zuschauer auch auf die Auftritte des amtierenden WM-Titelträgers Rob Cross (England) und der mehrmaligen Weltmeister Gary Anderson (Schottland) und Raymond van Barneveld (Niederlande). Das Finale findet noch am selben Abend vor der riesigen Kulisse in der Arena statt.

Der bisherige Rekord für ein Dart-Ereignis stammt aus dem Jahr 1939. Vor dem Zweiten Weltkrieg fieberten 14.000 Besucher bei einem Turnier in London mit. Im Februar dieses Jahres schauten sich 12.000 Fans die Premier-League-Wettkämpfe in Berlin an.

