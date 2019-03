Gewinner und Verlierer der Ski-WM: Schanzenstars und Doping-Drama 

Die Ski-WM in Seefeld hat sowohl für Skandale als auch für Euphorie gesorgt hat. Eines steht jedenfalls fest: Diese WM hat Gewinner hervorgebracht. Ein Überblick:

Da reißen sie erneut die Hände in die Höhe und schreien ihre Freude heraus. Die deutschen Skispringer können sich seit Samstag auch in der Mixed-Konkurrenz Weltmeister nennen. Gibt es einen krönenderen Abschluss für eine ereignisreiche Ski-WM in Seefeld?

Medaillenregen an der Schanze:Gold im Einzel – wie lange hat Markus Eisenbichler auf diesen Moment gewartet? Zuvor hatte der 27 Jahre alte Skispringer nicht einmal einen Weltcup-Sieg im Einzel geholt. Nun ist er sogar einer der Goldjungen der WM. Die Glückssträhne begann vor einer Woche an der Großschanze in Innsbruck. Mit 135,5 Metern legte er den weitesten Sprung des Tages hin und ließ selbst Kamil Stoch und Ryoyu Kobayashi hinter sich zurück. Einen Tag später der nächste Triumph: Die deutschen DSV-Adler holten den Titel im Skispringen. Die Frauen machten es ihnen nach. Und jetzt auch noch der Sieg im Mixed-Wettbewerb. Keine Frage: Die deutschen Skispringer sind Gewinner dieser WM.

Frühlingsgefühle im Wintersport:Aber nicht nur die Sportler haben in Seefeld alles gegeben. Auch das Wetter war bei dieser Weltmeisterschaft in Topform. Strahlend blauer Himmel, Sonnenschein – meistens hat die Sonnenbrille den Kampf gegen den Schirm gewonnen.

Stars aus dem hohen Norden: Sie dominieren die WM im Langlauf uneingeschränkt: Die Norweger haben am Freitag zum zehnten Mal hintereinander in der 4 x 10-km-Staffel gewonnen. Allein Langlauf-Star Johannes Kläbo verbuchte in Seefeld insgesamt drei Goldmedaillen – im Sprint, im Teamsprint und in der Staffel. Wie sie die Ziellinie überqueren, gleicht eher einem Spaziergang als einem Lauf. Aber nicht nur unter den Langläufern, sondern auch unter den Kombinierern gibt es einen, der die norwegische Flagge hochhält. Es ist der 21-jährige Jarl Magnus Riiber, der zwei Gold- und eine Silbermedaille mit nach Hause nimmt. Na, wenn die Norweger keine Gewinner sind...

So viele Titel hat kein anderer:Ein weiterer Top-Kombinierer dieser WM kommt aus Sachsen. Bevor sich Eric Frenzel am Wochenende zum Abschluss noch einmal den zweiten Rang erkämpfte, hatte er bereits zweimal Gold in Seefeld gewonnen. Damit ist der 30-Jährige gleichauf mit dem Norweger Riiber. Frenzel ist sogar Rekord-Weltmeister in der Nordischen Kombination.

Doch es waren nicht nur die Topleistungen der Wintersportler, die den Fans in Seefeld zeitweise den Atem raubten. Die WM sorgte auch für Rückschläge, die zum Teil weit über eine bloße Wettkampf-Pleite hinausgingen.

Drama um Doping: Am Mittwoch interessierte sich eigentlich niemand in Seefeld vorrangig für die Ergebnisse. Egal, wie stark die Sonne vom Himmel schien – die Doping-Razzia, bei der unter anderem fünf Sportler aus Österreich, Estland und Kasachstan festgenommen wurden, überschattete die Wettkämpfe. Im Mittelpunkt der Debatte steht vor allem ein Erfurter Sportmediziner, dem vorgeworfen wird, in Dopingpraktiken verwickelt zu sein. Ihm drohen nun bis zu zehn Jahre Haft. Fest steht: Es gab mehr als nur einen Verlierer in diesen äußerst bedrückenden Stunden.

Katastrophales Skispringen: Mit einem Wettkampf-Tiefpunkt mussten die Skispringer am Freitag zurechtkommen – ausgerechnet auch die DSV-Adler, die sonst einen Erfolg nach dem nächsten abräumten. Der Grund: die katastrophalen Wetterbedingungen. Schwere Schneestürme sorgten dafür, dass der ganze Wettbewerb nur unter chaotischen Bedingungen stattfinden konnte. Das zeigten auch die Ergebnisse am Ende des Tages. Völlig überraschend siegte der Pole Dawid Kubacki. Richard Freitag konnte sich mit Rang fünf als besten Deutschen bezeichnen. Ein Platz auf dem Podium war beim Chaos-Wettbewerb nicht drin.