Ski-Star feiert Riesen-Erfolg – wenige Tage später wird sie aus Nationalteam geworfen

Von: Sascha Mehr

Die französische Skirennfahrerin Tifany Roux muss kurz nach einem großen Triumph ihren Platz im Nationalteam räumen.

Paris – In den verschiedenen Wintersportarten ist die Zeit des Erholens und Regenerierens so langsam vorbei, denn die Vorbereitungen auf die kommende Saison starten. Im Sommer werden die Grundlagen für den anstehenden Winter gelegt und verschiedene Athleten müssen den Nationaltrainern beweisen, dass sie einen Platz im Kader für die nächste Saison verdient haben.

Tifany Roux Geboren: 29. September 1997 Nationalität: Frankreich Sportart: Ski alpin

Ski-Star fliegt aus Nationalteam und ist schockiert

Eine Athletin, die ihren Platz bereits jetzt verloren hat, ist die französische Skirennfahrerin Tifany Roux. Diese Entscheidung der Verantwortlichen kommt sehr überraschend, denn Ende März wurde die 25-Jährige noch französische Meisterin im Riesenslalom und ließ dabei sogar Weltstars wie Tessa Worley hinter sich. Trotz dieses Triumphs erhielt sie kurze Zeit später die Botschaft, kein Teil des Nationalkaders mehr zu sein.

„Das war für mich ein Schock, ich war sprachlos. Der Verband erklärte mir, dass er nicht mehr über die Ressourcen und Lösungen verfüge, die für die Fortsetzung meiner Karriere nötig wären. Mir wurde gesagt, dass ich mich in einer anderen Struktur, mit einer anderen Arbeitsweise besser ausdrücken könnte, um Autonomie, Reife und Selbstvertrauen zu erlangen“, sagte Tifany Roux im Gespräch mit dem französischen Online-Portal topskinews.

Tifany Roux. © Eibner-Pressefoto/EXPA/Spiess via www.imago-images.de

Mit dem Rauswurf aus dem Nationalkader kam die Frage nach der sportlichen Zukunft bei Roux auf. Die 25-Jährige denkt aber gar nicht an ein Karriereende, sondern will neu angreifen. „Es stand nie zur Debatte, alles hinzuschmeißen. Ich treffe nie impulsiv eine Entscheidung und habe mir die Zeit genommen, die Dinge zu akzeptieren, sie zu verstehen und über meine Zukunft nachzudenken, indem ich Vor- und Nachteile abgewogen habe“, so die Französin.

Ski-Star hat klaren Plan nach Rauswurf aus Nationalkader

In Zukunft wird Tifany Roux für das dem Team Orsatus, eine private Ski-Gruppe in Savoie, fahren. „Es ist eine leistungsstarke Struktur und bietet all jenen eine Alternative, die nicht vom Verband unterstützt werden. Eine neue Erfahrung in einem neuen Ambiente zu machen, wird sehr prägend und befreiend sein“, bestätigte die 25-Jährige gegenüber dem französischen Online-Portal topskinews ihre weitere Planung.

Im Februar 2019 feierte sie ihr Debüt im Weltcup und etablierte sich zeitweise in den Kombinationswettbewerben in der Weltspitze. Größere Erfolge in den Kerndisziplinen blieben aber aus. Insgesamt erreichte sie drei Platzierungen unter den besten 20 im Weltcup und kam bei der WM 2021 in Cortina d’Ampezzo auf den 34. Rang im Super-G. (smr)