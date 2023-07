Neuer Job für Gina Schumacher: Tochter von Formel-1-Legende ist jetzt Model

Von: Marcel Schwenk

Gina Schumacher hat Anfang Juli ihre erste eigene Kollektion vorgestellt. © Instagram.com @ gina_schumacher; Imago Images / Panama Pictures

Gina Schumacher, Tochter von Formel-1-Legende Michael Schumacher, ist unter die Designerinnen gegangen – und posierte für Fotos auch selbst.

Givrins – Gina Schumacher hat in der vergangenen Woche ihre erste eigene Mode-Kollektion präsentiert. Bei einem Event auf der CS Ranch im schweizerischen Givrins posierte die Tochter von Formel-1-Legende Michael Schumacher in der selbst entworfenen Kleidung, wie auf einem Instagram-Post vom Sonntag (9. Juli) zu erkennen ist.

Gina Schumacher Geboren: 21. Februar 1997 (Alter 26 Jahre) in Wipperfürth Sportart: Westernreiten Paradedisziplin: Reining

Schumacher über Kollektion: „Erinnert mich an meine Liebe zu Pferden“

„Meine eigene erste Kollektion. Gemeinsam mit Herzen’s Angelegenheit habe ich meine erste Kapselkollektion designt. Die Designs erinnern mich an meine Liebe zu Pferden und meine Leidenschaft für das Reining“, schreibt Schumacher, die eine der erfolgreichsten Western-Reiterinnen der Welt ist, zu dem Beitrag.

Auf der Website des Labels „Herzen’s Angelegenheit“, das seinen Sitz in Bremen hat, wird Schumacher wie folgt zitiert: „Der Name HERZEN’S ANGELEGENHEIT ist dabei Programm, denn Pferde und mein Sport Reining sind genau das für mich: eine Herzensangelegenheit.“ Wie die Bild-Zeitung berichtet, wurde die Kleidung am 6. Juli erstmals auf der Ranch zum Verkauf angeboten.

Instagram-Community feiert Schumachers Kollektion: „So schön, Gina“

Preislich müssen Fans der Schumacher-Kollektion allerdings tief in die Tasche greifen. Zwischen 250 und 280 Euro kosten die Kleidungsstücke, zu denen unter anderem Ponchos, Tunikas und Pullover zählen.

Die Instagram-Community von Schumacher zeigt sich unter dem Beitrag indes sehr angetan von der Seidenbluse, in der Schumacher zu sehen ist. „So schön, Gina“, merkt eine Userin an, eine weitere kommentiert mit: „Ich liebe die Blusen, jedoch würde ich sie bei dem Preis eher nicht im Stall anziehen.“

Gina Schumacher erhielt bei Präsentation wohl Unterstützung von Bruder Mick

Wie die Bild weiterhin schreibt, soll Gina Schumacher bei der Vorstellung im Rahmen der „World Reining Championships“ familiäre Unterstützung erfahren haben. Neben Mutter Corinna, die das Turnier ausgerichtet hatte, war demnach auch der jüngere Bruder Mick mit von der Partie. Dieser habe sich auf dem Weg zum Großen Preis von England in Silverstone befunden, ließ es sich aber offenbar nicht nehmen, in der Schweiz vorbeizuschauen.

Unterdessen sorgte am vergangenen Wochenende David Schumacher bei den DTM-Rennen auf dem Norisring für mächtig Ärger. (masc)