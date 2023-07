Göttingen: Ex-Fußballer auf der Überholspur

Von: Martin Scholz

Teilen

Zum dritten Mal fanden am Wochenende die Deutschen Meisterschaften der Leichtathleten im Kasseler Auestadion statt.

Kassel – Der Göttinger 800-Meter-Läufer Luis Oberbeck holte sich überraschend den Titel. Fußball war seine Leidenschaft. Der MTV Almstedt im niedersächsischen Niemandsland südlich von Hildesheim war jahrelang die sportliche Heimat von Luis Oberbeck. Aber dann kam alles anders. „2020 habe ich mal zum Spaß einen Wettkampf mitgemacht und bin die 400 Meter gelaufen.

Hier kommt der Sieger: 800-Meter-Läufer Luis Oberbeck ließ am Sonntag der Konkurrenz auf der Zielgeraden keine Chance und sicherte sich den Titel des Deutschen Meisters. © andreas fischer

Ich hatte ja noch meine Spikes von meinem Abitur“, erinnert sich Oberbeck an seine läuferischen Anfänge. Was daraus geworden ist, konnten am Sonntag rund 14 000 Zuschauer im Kasseler Auestadion miterleben, als der 23-jährige Göttinger zu einem der neuen Shootingstars der deutschen Leichtathletik avancierte und sich völlig überraschend den Titel über 800 Meter sicherte.

1:47,48 Minuten benötigte der Student der Betriebswirtschaftslehre für die zwei Stadionrunden vor den Augen seiner Familie. Im Zielbereich zählte zudem Freundin Anna zu den ersten Gratulanten nach dem Sturmlauf des Ex-Kickers. Und der konnte sich sehen lassen, denn taktisch hatte Oberbeck, der erst mit seinem fünften Platz bei der Hallen-DM Anfang des Jahres richtig aufgefallen war, alles richtig gemacht.

„Den Start auf der Außenbahn habe ich verpennt, aber danach lief alles nach Plan. Ich konnte mich an dritter Position einordnen, nach 500 Metern Angriffe von hinten abwehren und 150 Meter vor dem Ziel den Turbo zünden. 100 Meter vor dem Ziel war mir klar, dass der Titel drin ist“, bilanzierte Oberbeck gestern seinen Titellauf.

Kassel: Ein weiterer Stern am Läuferhimmel

Aber was bedeutet das für die Zukunft? Ist da mit dem neuen Aushängeschild der LG Göttingen etwa ein weiterer Stern am deutschen Läuferhimmel aufgegangen?

Alles scheint möglich, wenn man Oberbeck zuhört, wie er ganz klar über diesen Sommer spricht: „Es war nicht davon auszugehen, dass es bereits jetzt so gut für mich läuft. Für dieses Jahr ist mein Hauptziel die Teilnahme an der Universade in China“, sagt der Mittelstreckler, der zwar die WM-Norm für Budapest kennt (1:44,70), aber den Ball lieber flach hält. „Die WM in Ungarn Ende August war nie der Plan. Zusammen mit meinem Trainer Thoma Schmalz werden wir jetzt ganz entspannt alles Weitere langfristig planen“, sagt Oberbeck, dessen Karriere sogar fast schon wieder vorbei gewesen wäre, als sie gerade begonnen hatte.

„Nach einer Hüftoperation im März 2022 war ich froh, überhaupt wieder laufen zu können. Danach hatte mein Trainer die Idee, es mal mit den 800 Metern zu probieren, und das hat eben von Anfang an sehr gut funktioniert“, blickt Oberbeck auf sein kleines Läufer-Märchen zurück.

Kassel: 2024 soll der nächste Höhepunkt folgen

Und das könnte vielleicht schon 2024 seinen nächsten Höhepunkt erleben. Dann finden die Olympischen Spiele statt. Wäre das nicht vielleicht ein Traumziel? Luis Oberbeck jedenfalls scheint das zumindest im Hinterkopf zu haben: „Bisher war das alles hier schon eine Überraschung. Mal sehen, wie es weitergeht, aber Paris wäre schon sehr attraktiv.“

(Martin Scholz)