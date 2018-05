Göttinger Cirkel gewinnt die zehn Kilometer beim Hasenmelkerlauf

Dransfeld. Mit 300 Teilnehmern wurde der am Maifeiertag vom ASV Velo Venezia Dransfeld ausgerichtete Hasenmelkerlauf auch bei seiner 21. Auflage wieder ein Erfolg.

Für die meisten Teilnehmer aus dem Altkreis Münden lautete allerdings auch diesmal das Motto „dabei sein ist alles“. Sowohl über 10 600 Meter, bei denen die Aktiven vom Start am Sportplatz Bleichanger bis zum Gaußturm auf dem Hohen Hagen und wieder zurücklaufen mussten, als auch bei der 5000m-Strecke, die halbwegs zum Hohen Hagen führte, schaffte es kein heimischer Läufer unter die besten Zehn. Bester Altkreisstarter über 10,6 Kilometer, die der Sieger Jasper Cirkel von der LG Göttingen in guten 37:57 Minuten bewältigte, wurde Jörg Petereit vom Ausrichter ASV Velo Venezia Dransfeld. Er überquerte die Ziellinie als 22. in 47:57 Minuten. Auf der 5000m-Strecke lief mit Annouk Maurer von der TG Münden die beste heimische Akteurin als Zwölfte durchs Ziel. Mit 20:56 Minuten hatte Maurer am Ende rund zweieinhalb Minuten Rückstand auf Sieger Tim Harms (vereinslos/18:22). Als Dritter über die 1400m-Strecke verzeichnete Tom Jonas Jeep (ASV Velo Venezia) ein achtbares Ergebnis. Mit 6:14 Minuten kam er 25 Sekunden hinter Sieger Len Höffker (ASC Göttingen) ins Ziel.

Überhaupt nur zwei Läufer aus dem Altkreis hatten sich unter die 14 Wagemutigen gemischt, die den zum zweiten Mal ins Programm aufgenommenen Lauf über 25,7 Kilometer (zweimal Hoher Hagen und zurück) in Angriff nahmen. Stefan Rasche von der Feuerwehr Hann. Münden schlug sich dabei gut und überquerte nach 2:24:38 Stunden als Zehnter die Ziellinie. Heiner Eckermann vom FC Niemetal wurde in 2:39:43 Elfter. Den Sieg in diesem Rennen sicherte sich in überlegener Manier der Nikolausberger Jan Hendrik Hundertmark in bärenstarken 1:47:24.

Den Titel als Schnellste Familie sicherten sich die Ripkes aus Ellershausen. Größte Gruppe wurde wieder „GSDS“, ein gemischtes Team der beiden Grundschulen aus Dransfeld und Scheden. Bergkönigin beim 10 000m-Lauf wurde die spätere Siegerin Wiebke Lühmann, die erstmals beim Hasenmelker-Lauf gestartet war. Bergkönig wurde ebenfalls der spätere Sieger Jasper Cirkel. Eine besondere Leistung lieferte Engelbert Müller vom TSV Warzen ab, der mit 84 Jahren die alles andere als einfache 5000m-Distanz in 34:07 Minuten bewältigte.