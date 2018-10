Krise hält an: Deutschlands Top-Golfer scheitert erneut vorzeitig

Es will einfach nicht laufen. Martin Kaymer sucht in dieser Saison weiter seine Form und muss sich erneut frühzeitig aus einem Turnier verabschieden. Ein anderer Deutscher macht dagegen auf sich aufmerksam.

Walton on the Hill -Die Talfahrt von Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer setzt sich ungebremst fort. Der ehemalige Weltranglistenerste aus Mettmann scheiterte am Freitag auch beim British Masters in Walton on the Hill am Cut. Für den 33-Jährigen war es das siebte vorzeitige Aus bei den vergangenen zehn Turnieren auf der Europa-Tour. Im Ranking wird er aktuell nur noch auf Position 153 geführt.

Auf dem Platz im englischen Walton on the Hill ließ Kaymer seiner Par-72-Auftaktrunde am zweiten Tag eine 77 folgen. Zwei Doppel-Bogeys und vier weitere Bogeys verdarben dem zweimaligen Major-Gewinner den Score.

Im Gegensatz zu Kaymer schaffte der Ratinger Marcel Siem mit 145 Schlägen sicher den Cut nach zwei Runden. Dritter Deutscher im Bunde ist der Düsseldorfer Maximilian Kieffer, der sich zu diesem Zeitpunkt noch am Anfang seiner Runde befand. Spitzenreiter im Klubhaus war der Engländer Eddie Pepperell mit 136 Schlägen.

SID