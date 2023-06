Großer Preis von Spanien: Formel-1-Rennen aus Barcelona live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Die Formel 1 gastiert im spanischen Barcelona. So sehen Sie das Rennen in Katalonien live im TV und im Live-Stream.

Barcelona - Bei der Formel 1 steht der große Preis von Spanien in Barcelona auf dem Programm und Weltmeister Max Verstappen will seinen Vorsprung in der WM-Gesamtwertung weiter ausbauen. Im ersten Training fuhr der 25-Jährige überlegen die Bestzeit und verwies seinen Teamkollegen Sergio Perez auf den zweiten Rang.

Formel 1: Wer gewinnt den großen Preis von Spanien?

Niko Hülkenberg, der einzige deutsche Fahrer im Feld, hofft auf eine Steigerung gegenüber den letzten Rennen: „Es sollte uns hier mehr liegen. Wir sind hoffentlich in einer besseren Position. Monaco hat nicht so gut funktioniert für uns. Wir lassen das hinter uns, jetzt ist es ein neues Wochenende.“

Nur ein einziges Mal schaffte es Hülkenberg in den bisherigen sechs WM-Läufen in die Top Ten. Für Platz sieben in Australien gab es immerhin sechs WM-Punkte, anschließend waren die Top Ten außer Reichweite. Im ersten Training steuerte er seinen Haas-Rennwagen auf Position 18.

Gewinnt Max Verstappen auch in Barcelona? © IMAGO

Das Rennen vom großen Preis von Spanien findet am Sonntag, 4. Juni 2023, in Barcelona statt. Start ist um 14.00 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie das Rennen live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Formel 1: Großer Preis von Spanien live im Free-TV?

Der große Preis von Spanien in Barcelona wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Formel 1 besitzt derzeit der Pay-TV-Sender Sky.

Formel 1: Großer Preis von Spanien live im Pay-TV bei Sky

Der große Preis von Spanien in Barcelona wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Rennen startet am Sonntag, 4. Juni 2023 , um 13.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 14.00 Uhr erfolgt der Start .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

erfolgt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

Formel 1: Großer Preis von Spanien im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Rennen auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt den großen Preis von Spanien in Barcelona ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

Formel 1: Großer Preis von Spanien live auf YouTube

Sky überträgt den Großen Preis von Spanien ausnahmsweise kostenfrei und frei zugänglich als Livestream auf YouTube und auf der Sky-Website.

