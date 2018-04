Halbfinale von Görges beim Tennisturnier in Charleston unterbrochen

Julia Görges in Aktion.

Das Halbfinale von Tennisspielerin Julia Görges beim WTA-Turnier in Charleston ist am Samstag wegen Regens beim Stand von 4:4 unterbrochen worden.

Charleston - Weil keine Wetterbesserung in Sicht war, wird die Partie gegen die an Nummer 8 gesetzte Lettin Anastasija Sevastova erst am Sonntag fortgesetzt. Dann sollen auch das zweite Halbfinale zwischen Kiki Bertens (Niederlande) und Madison Keys (USA) sowie im Anschluss daran das Finale ausgetragen werden.

Charleston ist schon immer ein guter Ort für deutsche Spielerinnen. 2014 siegte Andrea Petkovic, ein Jahr später holte sich Angelique Kerber den Titel.

dpa