Hamburg Towers: „Big Man“ Johannes Richter verpflichtet – Verletzungsersatz

Im Kampf um die Playoff-Plätze haben Hamburgs Basketballer eine namhafte Verpflichtung machen können. Forward Johannes Richter kommt von Ligarivalen.

Der Forward soll die verletzten Hendrik Drescher und Hans Brase ersetzen.

und ersetzen. Vertrag bis zum Ende der aktuellen Spielzeit 2020/21.

Hamburg ‒ Die Hamburg Towers haben auf die Verletzungen Hendrik Drescher und Hans Brase reagiert und auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Johannes Richter kommt ein erfahrener Forward in die Hansestadt Hamburg und wird den „Türmen“ ab der nächsten Woche in der Basketball-Bundesliga zur Verfügung stehen.

Basketball-Team: Hamburg Towers Arena: edel-optics.de Arena (Hamburg-Wilhelmsburg) Cheftrainer: Pedro Calles Manager: Marvin Willoughby Liga: Basketball-Bundesliga (BBL) Kapazität: 3.400

„Wir waren etwas überrascht, als wir erfahren haben, dass Johannes in der aktuellen Phase verfügbar wäre. Er ist ein gestandener BBL-Profi und spielt derzeit die beste Saison seiner bisherigen Karriere. Wir hoffen, dass er sich schnell ins Team eingliedert und bei den Towers direkt daran anknüpfen kann“, freut sich Sportdirektor Marvin Willoughby.

Auch Head Coach Pedro Calles ist begeistert: „Er spielt schon einige Jahre in der BBL und kann auf beiden großen Positionen eingesetzt werden. Da er bei Gießen ebenfalls voll am Trainings- und Spielbetrieb teilgenommen hat, erwarte ich ihn in guter Verfassung. Jetzt geht es darum, dass er so viel Informationen wie möglich in kurzer Zeit aufnehmen kann. Ich bin sehr zuversichtlich, dass Johannes dem Team bei unserer Entwicklung weiterhelfen kann.“

Richter ist zunächst auf der Center-Position eingeplant hat. In der laufenden Saison bestritt er 14 Partien für die JobStairs GIESSEN 46ers – elf Spiele in der Hauptrunde und drei in der Magenta Sport BBL Pokal Qualifikation. Mit durchschnittlich 9,4 Punkten ist Richter der viertbeste deutsche Punktesammler auf seiner Position.

Wir begrüßen Johannes Richter als neuen Big Man in Hamburg City, Digga! Der Franke stößt in der kommenden Woche zu seinem neuen Team. Moin Moin, Johannes: https://t.co/M2THPaS24F | #HamburgTowers #MorethanBasketball #TowersFamily | 📷: Andreas Bez pic.twitter.com/8anjYTVENw — Hamburg Towers (@hamburgtowers) January 8, 2021

Hamburg Towers: Personalie Johannes Richter besiegelt – das sagt der große Mann

„Ich freue mich sehr auf die reizvolle Aufgabe. Sie spielen nicht nur einen sehr modernen Basketball, sondern sind insgesamt ein sehr spannendes Projekt“, so der 2,05 Meter große gebürtige Mittelfranke, der zusammen mit seiner Ehefrau und seinem im Dezember geborenen Sohn nach Hamburg ziehen wird.

Spieler: Johannes Richter Geburtstag: 06.12.1993 Position: Power Forward Größe: 2,05 Meter Herkunft: Deutschland

Insgesamt absolvierte Johannes Richter 184 BBL-Spiele für Bamberg, Frankfurt, Bonn, Gotha, Würzburg und zuletzt Gießen. „Ich werde noch ein paar Mal hier allein trainieren. Das Spiel am Sonntag gegen Merlins Crailsheim werde ich mir ganz sicher bei Magenta Sport ansehen und die Daumen drücken“, so Johannes Richter bevor er am Montag in der Hansestadt eintreffen wird.

Beim letzten Spiel gegen Rasta Vechta konnten die Hamburg Towers* schon gut punkten. Und während Sportchef Martin Willoughby schon heiß auf die Play-Offs ist*, die am 11. Mai 2021 starten, müssen sie sich jetzt erstmal am Sonntag in einem Basketball-Spitzenspiel beweisen*.

