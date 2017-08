Hamilton will länger bei Mercedes bleiben

Keine Eile mit Gesprächen

+ © James Gasperotti Lewis Hamilton will auch weiterhin für Mercedes fahren. © James Gasperotti

Monza - Lewis Hamilton sieht seine Formel-1-Zukunft auch weiter bei Mercedes. "Ich plane mit dem Team zu verlängern", kündigte der 32-jährige Brite am Rande des Grand Prix von Italien in Monza an.