Skandinavische Spielphilosophie beim VfL Waiblingen

Mit der SG 09 Kirchhof und dem VfL Waiblingen (So. 16 Uhr Stadtsporthalle Melsungen) stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, die den Blick nach oben gerichtet haben.

Derlei Ambitionen unterstrichen die „Tigers“ aus der Kreisstadt der Region Stuttgart mit drei Siegen in Folge aus den letzten drei Spielen.

DER TRAINER

Ein „Neuer“, nachdem sich der Klub von Jürgen Krause getrennt hatte. Der Mann, der 2014 den SC Korb übernommen hatte und in nur drei Jahren in die 2. Liga führte, wo sich der Klub mit dem einstigen Drittliga-Rivalen Waiblingen zusammen tat, um das Unterhaus sportlich und finanziell zu stemmen. Nicolaj Bredekjaer tritt damit ein durchaus schweres Erbe an. Der 30-jährige A-Lizenz-Inhaber, zuvor Co-Trainer beim Männer-Erstligisten Lemvig-Thyborom sowie beim Frauen-Erstligisten TTH Holstebro, wo er auch die Handball-Akademie leitete. „Er passt zu uns“, sagt Nadir Arif, Sportlicher Leiter des VfL. Und meint neben dessen Händchen für junge Spielerinnen auch die skandinavische Handball-Philosophie des Krause-Nachfolgers.

DER KADER

Personell veränderte der Däne in seiner ersten Saison beim VfL nicht viel. Der wichtigste Wechsel: Mandy Hoogenboom, die Nummer zwei beim Meister SGH Rosengarten, ersetzt Stammtorfrau Nicole Roth (nach Neckarsulm). Und hat sich laut Nadir Arif („ein erstklassiger Transfer“) in Baden-Würtemberg ganz schnell akklimatisiert. Mit Rechtsaußen Tina Welter, Kapitän der luxemburgischen Nationalmannschaft, hat sich der VfL auch etwas mehr Erfahrung gesichert.

DAS SAISONZIEL

„Besser als in der letzten Saison“, sagt Nadir Arif. Da wurde Waiblingen Achter (drei Punkte und drei Plätze hinter Kirchhof). Mittelfristig setzt er sportlich wie finanziell auf einen „gesunden Aufbau“, um auch mal die 1. Liga angreifen zu können.

DIE AUFSTELLUNG

Im Waiblinger Tor ist Neuzugang Hoogenboom die Nummer eins. Die Flügelzange bilden Nikolovska/Welter, am Kreis wechseln sich Jasmin Dirmeier und Louisa de Bellis ab. Prunkstück der Mannschaft ist der ausgeglichen besetzte Rückraum mit Vanessa Nagler und Monika Odrowska (beide links), Lea Gruber (rechts) sowie Sinah Hagen (Mitte). Den Mittelblock der aggressiven und offensiv ausgerichteten 6:0-Deckung bilden Dirmeier/Hammer.

DIE FORM

Richtig gut. „Es läuft bei uns“, sagt der Sportliche Leiter. Gemeint ist insbesondere das erfolgreiche Umschaltspiel nach Ballgewinnen: „Leichte Tore, die uns enorm weiter helfen, weil wir den meisten Gegnern körperlich unterlegen sind.“ Auswärts war der Neuling von 2017 bisher zweimal - bei den Aufsteigern Harrislee und Lintfort - erfolgreich. Nürtingen wurde zuletzt beim 36:26 in eigener Halle beinahe demontiert.