2. Handball-Bundesliga: SG 09 Kirchhof mit Turnier als Höhepunkt

Der Sommerfahrplan von Handball-Zweitligist SG 09 Kirchhof steht. Los geht's mit einem Trainingslager vom 12. bis 14. Juli. Höhepunkt ist das Heinrich-Horn-Gedächtnisturnier.

Am 10. und 11. August sind wieder erstklassige Teilnehmer in der Melsunger Stadtsporthalle am Start: SV Werder Bremen, BSV Sachsen Zwickau, SV Union Halle-Neustadt, VfL Oldenburg, HSV Solingen-Gräfrath, Quintus Handbal, TSV Bayer Leverkusen und HC Leipzig.

Weitere Testspiele sind gegen die HSG Kleenheim-Langgöns (20. Juli), BVB Dortmund (27. Juli), TSG Eddersheim (28. Juli), in Bad Wildungen (3. August) und in Markranstädt (18. August, Piranhas-Cup). Das Sponsorentreffen findet am 1. August statt. Ein zweites Trainingslager steht im Kloster Haydau (22.-25. August) an. Ernst wird es am 31. August im DHB-Pokal und am 7. September mit dem Heimspiel gegen Drittliga-Meister HSG Freiburg.