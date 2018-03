Per Dreijahresplan in die 1. Liga

Kirchhof-Gegner: Aufschwung bei Mainz/Budenheim unter Trainer Thomas Zeitz

Kirchhof/Mainz. Es ist, im weiteren Sinne, sogar ein Verfolgerduell, wenn die SG 09 Kirchhof heute als Tabellensechster in der 2. Handball-Bundesliga den Dritten FSG Mainz/Budenheim (18 Uhr Stadtsporthalle) zu Gast hat. Aus dem Abstiegskandidaten der letzten Jahre ist unter Trainer Zeitz eine Spitzenmannschaft geworden, die nächste Saison zum Sprung in die 1. Liga ansetzen will.