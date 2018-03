Kirchhof glänzt und feiert

2. Liga: SG fegt Mainz aus der Halle – Svirakova brilliert als heimliche Spielmacherin

+ Übersicht im Getümmel: SG-Joker Leona Svirakova (Nummer 11), hier angegriffen von den Mainzerinnen (v.l.) Alicia Hartstock und Maxine-Luise Schmoll, hatte zusammen mit Linksaußen Christin Kühlborn (r.) das Kirchhofer Überzahlspiel jederzeit im Griff. Foto: Kasiewicz

Melsungen. Es war der Moment der Superlative, der angemessenen Würdigung einer grandiosen Leistung. Und die 500 Zuschauer in der Melsunger Stadtsporthalle ließen sich nicht lumpen. Beifallsstürme prasselten auf ihre Heldinnen nieder, als die noch kollektiv im Kreis tanzend ihr Husarenstück feierten. „Das war überragend“, stammelte ein glückseliger Christian Denk, Trainer des heimischen Zweitligisten, nachdem seine Schützlinge gerade den Tabellendritten FSG Mainz/Budenheim mit 40:30 (23:14) aus der Halle gefegt hatten. Und Linksaußen Kühlborn, immerhin seit 1994 in Kirchhof, konnte sich an kein besseres Spiel im SG-Trikot erinnern.