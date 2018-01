Kirchhof ist heiß auf Revanche

2. Handball-Bundesliga: SG 09 bangt gegen Bremen um Muchocka – Anpfiff 19.30 Uhr

+ Trikottest: Kirchhofs Leona Svirakova (rechts) packt hier bei Bremens Spielmacherin Rabea Neßlage beherzt zu. Foto: Kasiewicz

Kirchhof. Spannung bis zum Schluss. Das versprechen die Spiele der 2. Handball-Bundesliga mit der SG 09 Kirchhof. Zu Saisonbeginn mit Negativerlebnissen verbunden (1:9 Punkte) sah es zuletzt ganz anders aus: 7:1 Zähler hat der Neuling in Serie gesammelt und will am Samstag (19.30 Uhr, Stadtsporthalle Melsungen) auch die Prüfung gegen Werder Bremen bestehen.