Macht‘s Lotta möglich?

2. Liga: Kirchhof gegen Hannover in Bestbesetzung - Gästetrainer warnt vor Bijan

kirchhof/Hannover. Am Mittwoch um 10.17 Uhr war‘s so weit: Christian Denk, Trainer der SG 09 Kirchhof wurde zum zweiten Mal Vater, als die 3400 Gramm leichte Lotta das Licht der Welt erblickte. Also strahlte er mit seiner Frau Tessa um die Wette. „Glücksgefühle“, die der Coach des Handball-Zweitligisten mit ins wegweisende Duell gegen die HSG Hannover-Badenstedt (Sa. 18 Uhr) nehmen und auf seine Mannschaft übertragen will. Damit es mit dem dringend benötigten dritten Saisonsieg klappt und der Kontakt zum gesicherten Mittelfeld hergestellt wird.