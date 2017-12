Pollmer will die alten Zeiten ausblenden

Hannover/Kirchhof. Nein, von einer „Rückkehr“ will Jana Pollmer nichts wissen, wenn sie am kommenden Samstag mit der HSG Hannover-Badenstedt bei der SG 09 Kirchhof (18 Uhr Stadtsporthalle Melsungen) gastiert. „Ich freue mich auf eine volle Halle und auf viele Bekannte unter den Zuschauern, werde mich aber ansonsten ganz auf unser Spiel konzentrieren“, sagt die Spielmacherin des niedersächsischen Handball-Zweitligisten angesichts der „immensen Bedeutung der Partie“. Deshalb gilt es, die alten Zeiten auszublenden.

Drei Jahre Kirchhof beispielsweise, nach Einschätzung der 27-Jährigen „zwei gute und ein schlechtes.“ In den guten glänzte sie zweimal zur Torschützenkönigin, einmal in der Regionalliga und, nach dem Aufstieg in die 2. Liga 2012, einmal im Unterhaus (mit 208/73-Treffern). Doch das „Größte“ für die quirlige Rückraumspielerin war, „dass ich zusammen mit meinen besten Freundinnen wie Lena und Anne Hildebrandt oder Vilte Duknauskaite in einer Mannschaft spielen konnte.“

Im dritten SG-Jahr, mit einem von außen verstärkten Team, lief‘s dann nicht mehr so gut. Nicht für Jana Pollmer und nicht für Kirchhof. „Die Chemie stimmt nicht mehr“, begründet sie den durchaus vermeidbaren Abstieg.

Die Regisseurin selbst zog‘s danach zur HSG Bad Wildungen, wo sie schon 2009 - Pollmers erste Station nach ihren Jugend- und Lehrjahren bei Eintracht Böddiger - angeheuert hatte. Zwei Jahre unter Trainerin Tessa Bremmer, „die mich individuell, besonders was meine Abwehrarbeit betrifft, enorm nach vorne gebracht haben.“ Auch wenn die geborene Fritzlarerin häufig „nur“ auf der Bank saß. Was nichts daran änderte, dass sie die Erfüllung ihres Traums, „quasi vor der Haustür in der 1. Liga zu spielen“ in vollen Zügen genoss.

Zwei Jahre im Oberhaus

Kein Wunder also, dass 2016 mit der HSG Hannover-Badenstedt ein ambitionierter Zweitliga-Aufsteiger bei der Studentin anklopfte. Und für sie eine neue Rolle reserviert hatte: als Anführerin der jungen Wilden, fast alle aus dem eigenen Talentschuppen hervorgegangenen Spielerinnen wie beispielsweise Ex-Jugendnationalspielerin Mieke Düvel.

„Ich habe sofort gemerkt, dass das passt“, gab die Aufbauspielerin dem Werben schnell nach - und avancierte, wie erhofft, prompt zum „Kopf“ der Mannschaft. „Sie ist die Taktgeberin unseres Spiels“, beschreibt der Sportliche Leiter Bernd Schröder Pollmers Führungsrolle. Und: „Jana gibt der Abwehr mit ihrer Aggressivität viel Halt.“ Mittlerweile sogar im Mittelblock zusammen mit der Ex-Cellerin Tina Wagenlader.

Dass die Mannschaft Jana Pollmer bereits in ihrer zweiten HSG-Saison zur Kapitänin machte, zeigt die große Anerkennung, die sie bei ihren Teamkameradinnen genießt. Ein Grund mehr, ihren Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni zu verlängern.

Verbunden mit dem Ziel, das „Projekt HSG“ weiter voran zu bringen. Nach dem zehnten Platz als frischgebackener Aufsteiger wird in der laufenden, zweiten Zweitliga-Saison ein einstelliger Tabellenplatz angepeilt. Hilfreich dazu wäre bei aktuell 8:12-Punkten ein Erfolgserlebnis bei ihrem Ex-Club, der wiederum einen Sieg braucht, um im Kampf um den Klassenerhalt nicht an Boden zu verlieren. „Beide stehen unter Druck“, weiß Jana Pollmer. Derlei brisante Aktualität muss die Vergangenheit weichen, wenn die Torjägerin auf ihren Ex-Club trifft. Wieder „da“ ist statt zurück.

Von Ralf Ohm