Siegeszug der SG 09 Kirchhof gestoppt

Melsungen. Im verflixten siebten Spiel in Serie hat es die Handballerinnen der SG 09 Kirchhof erwischt: Nach sechs Partien ohne Niederlage unterlag der Aufsteiger 35:38 (15:24) gegen den BSV Sachsen Zwickau.

„Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren, weil wir phasenweise ohne Kopf agiert haben. Aber das muss man einer jungen Mannschaft auch mal zugestehen“, sagte SG-Coach Christian Denk. Vor 567 Zuschauern in der Melsunger Stadtsporthalle und bei prächtiger Stimmung nach 11:1 Punkten zuvor verlief die Anfangsphase im Eiltempo. Nach 16 Minuten waren bereits 26 Treffer gefallen (13:13). Hochgerechnet auf 60 Minuten wären so 100 Tore im Spiel möglich gewesen.

Doch während bis dahin die Deckung samt Torfrauen unter seinen Möglichkeiten blieb, riss bis zur Pause auch im Angriff der Faden - und die Gäste zogen angetrieben vom starken Zusammenspiel von Taktgeberin Silvia Sajbidor und Kreisläuferin Nadja Bolze auf 24:15 davon. Eine Hypothek, die zur groß für die Grün-Weißen war.

Muchocka als Lichtblick

Immerhin: Kirchhof bewies Moral, holte fleißig auf und hatte noch einen Lichtblick zu bieten. Paulina Muchocka zog nach ihrer Einwechslung zur Halbzeit die Fäden an sich, erzielte fünf blitzsaubere Tore und gab der zuvor löchrigen Deckung wieder Halt.

Kirchhof: Siggaard (4 P./9 GT.), Demianczuk (7/24), Küllmer (0/5) - Grothnes, Lucas, Boonkamp 2, Nolte, Muchocka 5, Kühlborn 3, Svirakova, Sabljak 8/4, Ringleb 2, Bijan 8, Visser 5/2, Mai 2. Zwickau: Klimiuk (0/2 bei 2 7 m), Szott 2 (17/33) - Kracht 1, Pavlovic 10, Bolze 6, Hopp, Nagy 5, Sajbidor 3, Rösicke, Choinowski 8/2, Peser, Majer 3, Zuber.

SR: Kroll/Polke. Z: 567. Siebenmeter: 6/6:2/2.Zeitstrafen: 6:10 Minuten. (sbs)