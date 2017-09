SG verliert auf der Zielgeraden

Bremen. Es hat nicht ganz gereicht. Nur knapp schrammte Aufsteiger SG 09 Kirchhof zum Saisonstart beim SV Werder Bremen am ersten Saisonsieg in der 2. Handball-Bundesliga vorbei und verlor nach einer 28:27-Führung auf der Zielgeraden noch mit 29:32 (15:14).

Es war das vorausgesagte Duell auf Augenhöhe, bei dem der Gast einen 0:2-Rückstand in der Anfangsphase in eine 5:2-Führung (8.) umwandeln konnte und auch danach meist die Nase vorn hatte. Das 15:14 zur Pause schmeichelte den Gastgebern sogar noch, wobei die SG allerdings die starke Linksaußen Alina Otto nicht in den Griff bekam.

Als Kreisläuferin Dionne Visser in der 38. Minute auf 21:18 erhöhte, war Kirchhof dennoch weiter auf Siegkurs. Dann drohte die Partie zu kippen. Vier Bremer Treffer in Folge bescherten Werder eine 23:21-Führung (42.), doch die Denk-Schützlinge kamen noch mal zurück.

Rechtsaußen Karolina Bijan (Foto: Kasiewicz), die einen starken Einstand feierte, glich zum 24:24 aus (47.) und war drei Minuten Vor Schluss auch für das 28:27 verantwortlich. Was nicht reichen sollte, weil die Norddeutschen in der Schlussphase dank der treffsicheren Rückraumspielerin Merle Heidergott (7) den längeren Atem hatten.

Die SG-Tore warfen: Danique Boonkamp (1), Christin Kühlborn (5), Leona Svirakova (3), Diana Sabljak (12/6), Karolina Bijan (5), Dionne Visser (3). (ohm)