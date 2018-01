Waiblingen büßt drei Punkte ein

Vor Aufsteigerduell bei der SG 09 Kirchhof

waiblingen. Der FSG Waiblingen-Korb, die am Samstag im Aufsteiger-Duell der 2. Bundesliga bei der SG 09 Kirchhof gastiert (18 Uhr Stadtsporthalle Melsungen), werden aufgrund des Einsatzes einer nicht spielberechtigten Spielerin in drei Meisterschaftsspielen drei Punkte abgezogen. Das teilte die Handball-Bundesliga Frauen (HBF) in einer Presseerklärung mit.