21:32 - Bad Wildunger Vipers bekommen zum Auftakt Lehrstunde von Halle-Neustadt

Hatte mit ihren Spielerinnen einiges zu besprechen: Trainerin Tessa Bremmer gibt in einer Auszeit neue Anweisungen. Ihr Team verlor den Bundesliga-Auftakt in Halle deutlich mit 21:32. © imago/Eckehard Schulz

Den Saisonauftakt in der Handball-Bundesliga haben die Bad Wildunger Vipers verpatzt. Bei Union Halle-Neustadt unterlag das Team mit 21:32

Halle – Schwarzmalen bereits nach dem ersten Spieltag ist nicht fair. Aber was die Handballerinnen der Wildunger Vipers zum Bundesliga-Auftakt bei Union Halle Neustadt bei der 21:32-Niederlage (12:17) auf die Platte gebracht haben, war einfach zu wenig – vor allem in der zweiten Halbzeit. Aber noch ist bei dieser neuformierten Mannschaft nicht klar, ob es nur ein schwarzer Tag war oder doch schon die Normalform.

Gegen diese Annahme spricht die erste Halbzeit, in der die Wildungerinnen ihrem Gegner noch halbwegs folgen konnten. Allerdings fand Trainerin Tessa Bremmer, dass ihre Spielerinnen auch schon im ersten Durchgang vor allem zwei Dinge nicht gut gemacht haben: „Wir haben zu viele Bälle verworfen und hinten zu wenig gehalten. Da verliert so eine junge, unerfahrene Mannschaft schnell den Kopf.“

Doch die Wildungerinnen behielten vor allem in der ersten Halbzeit den Kopf oben, der Wille war zu erkennen und auch die kämpferische Einstellung stimmte. Dass die Vipers zumindest 25 Minuten auf Tuchfühlung zu ihrem Gegner blieben, war vor allem ein Verdienst von Spielmacherin Anika Hampel und Abwehrchefin Jolina Huhnstock, die auch am Kreis mit sechs Toren stark spielte, sodass die nach Leverkusen abgewanderte Annika Ingenpaß nicht vermisst wurde. Dagegen hat der Rückraum durch die Abgänge von Jana Scheib und Verena Oßwald enorm an Qualität verloren. Dadurch fehlt Hampel die Entlastung und die Hoffnung, dass die erfahrene Anouk Nieuwenweg hier einspringt, erfüllte sich in Halle noch nicht. Diese Rolle könnte aber auch Norma Goldmann übernehmen, denn der Neuzugang aus der Schweiz gab ein gutes Bundesligadebüt und erzielte fünf Tore.

Wohin ein Handballspiel driftet, liegt auch oft an den kleinen Momenten. Wenn Rechtsaußen Maksi Pallas in der 20. Minute den Ball im Tor untergebracht hätte, wäre es das 10:11 gewesen, so baute Alexandra Lundstrom per Siebenmeter den Vorsprung der Gastgeber auf 12:9 aus. Damit ebnete sie den Weg zum Halbzeitstand von 17:12 für Halle.

Wer nach dem Wechsel auf eine Aufholjagd der Wildungerinnen gehofft hatte, wurde enttäuscht. Es waren 30 Minuten, die man als Lehrstunde einordnen kann mit der positiven Hoffnung, dass die Spielerinnen auch etwas gelernt haben. Das Wildunger Spiel kam nicht mehr in Gang und auch die Umstellung auf eine offensivere Deckung machte die Abwehr nicht sicherer. Das Team aus Halle stellte den Spielstand innerhalb von sechs Minuten auf 22:14 und darauf zeigte das Trainerduo Bremmer/Aalderink eine bemerkenswerte Reaktion. Die Coaches nahmen die bis dahin spieltragenden Säulen Hampel, Huhnstock, Goldmann raus und brachte dafür die zweite Garnitur, sodass nun phasenweise Feldspielerinnen auf dem Parkett standen, die insgesamt keine zehn Bundesligaspiele absolviert haben.

Die Coaches nahmen ein drohendes Debakel in Kauf, damit diese Spielerinnen ein Gefühl für die rauhe Erstligaluft entwickeln. „Wir mussten so reagieren, denn es ist für diese Mädels wichtig, dass sie ihre ersten Bundesligaminuten gespielt haben und dann vielleicht weniger nervös und etwas sicherer in die nächsten Spiele gehen können.“

Diese Einwechslungen taten dem Spiel nicht gut, aber die Neulinge Hannah Berk (Rechtsaußen), Nele Wenzel (Kreis) und die mutig auftretende Melina Hahn kamen immerhin zu ihren ersten Bundesligatoren. Dennoch wurde auch schnell sichtbar, dass der zweiten Anzug nicht gut passt. Ebenfalls nicht überzeugend agierten beide Torhüterinnen, Manuela Brütsch und Larissa Schutrups.

Bremmer weiß auch, dass in der kommenden Woche noch einmal solch eine schwierige Situation auf ihre Mannschaft zu kommen wird. Dann kommt Borussia Dortmund. „Ich denke, das erste Heimspiel wird für viele meiner Spielerinnen sicherlich auch noch mal etwas besonders sein, vor allem gegen diesen Gegner, aber danach hoffe ich, dass sich meine Spielerinnen schnell an die Liga gewöhnen und sich dort gut einleben werden.“ Ansonsten droht eine Wiederholung ihres Fazits aus Halle: „Es war ein brutaler Lernmoment.“