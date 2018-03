3. Liga: Baunataler Handballer wollen endlich wieder einen Heimsieg

Nur nicht wieder ein Remis

+ © Fischer Volle Konzentration: Rechtsaußen Sven Vogel will mit dem GSV Eintracht Baunatal heute Abend in der Rundsporthalle gegen die MSG Groß-Bieberau/Modau punkten. © Fischer

Baunatal. Im dritten Heimspiel in Folge müssen die Handballer des GSV Eintracht Baunatal am Donnerstag um 20 Uhr im Spiel der 3. Liga Ost in der Rundsporthalle gegen die MSG Groß-Bieberau/Modau antreten.