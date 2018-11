27:24! Northeimer HC gelingt Auswärtssieg in Ahlen

Mit drei Toren zum Auswärtssieg: Sören Lange, im Heimspiel gegen Volmetal, und sein NHC gewannen am Samstagabend in Ahlen.

Ahlen. Rundum zufrieden war Trainer Carsten Barnkothe am Samstagabend nach dem verdienten 27:24 (12:14)-Auswärtserfolg seiner Drittliga-Handballer des Northeimer HC bei der Ahlener SG. Wiederum angetrieben von Paul-Marten Seekamp und einem überragenden Frederic Stammer im Tor erkämpfte sich der NHC zwei wichtige Punkte gegen einen direkten Tabellennachbarn und kletterte auf den sechsten Platz.

„Jede Mannschaft braucht einen Leader – und Paul-Marten Seekamp ist die unumstrittene Führungspersönlichkeit bei uns“, lobte Barnkothe seinen Spielmacher, der sich immer wieder unermüdlich in die gegnerische Abwehr warf. „Heute konnte sich Paul ganz auf den Angriff konzentrieren, denn Hempel, Schlüter, Hoppe und Lutze haben abwechselnd im Mittelblock ganze Arbeit geleistet“, lobte der Coach. Auch Torwart Frederic Stammer überzeugte gegen die Münsterländer und ließ in der zweiten Halbzeit nur zehn Treffer zu.

Zudem kam in der 20. Minute Christian Stöpler - mit sieben Toren an diesem Abend zweitbester Werfer des NHC - und half erfolgreich, das Spiel seines Klubs von der etwas schwächeren rechten Seite nach links zu verlagern. Bester Werfer war erneut Jannes Meyer, der zu alter Stärke zurückgefunden hat. Vergeblich hatte Ahlens Trainer Sascha Bertow seine Mannschaft vor dem schlagkräftigen Northeimer Rückraum gewarnt. Gerade nach der Halbzeitpause zermürbten Meyers Tore den guten Ahlener Torwart regelrecht.

Besonders gefiel Trainer Barnkothe an diesem Abend die Abwehrleistung. „Rückwärts haben wir sehr gut gearbeitet. Der Mittelblock hat die Ahlener Kreisläufer gut abgeschirmt. Und was durchkam, hat Frederic gefangen“, kommentierte Barnkothe die Wende nach der Pause. Stöpler glich in der 37. Minute die Ahlener 14:12-Halbzeitführung zum 16:16 aus. In den folgenden 15 Minuten wechselte die Führung hin und her, ohne dass eine Mannschaft sich absetzen konnte.

Vier Minuten vor Schluss warf Meyer mit seinem zehnten Treffer das 25:24, bevor Christian Stöpler mit zwei Buden den zweiten Northeimer Auswärtssieg der Saison absicherte.

Nach diesem Erfolg belegt der NHC mit 14:10 Punkten Platz sechs. Nächsten Sonntag gastiert GWD Minden II (Rang zehn) am Schuhwall.

NHC: Stammer, Wode – Meyer 10, Schlüter, Iliopoulos 1, Lange 3, Seekamp 3, Lutze, Hempel, Hoppe 2, Wilken, Dewald, Stöpler 7/2, Wodarz 1. (zaj)