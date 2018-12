Eintracht Baunatal gegen Rodgau Nieder-Roden: Das Treffen der Torjäger

Wenn Eintracht Baunatal Samstag die HSG Rodgau Nieder-Roden empfängt, dann ist es auch ein Treffen der Torjäger.

Felix Geßner hat für die Großenritter in dieser Saison 88 Treffer erzielt und liegt damit in der Torschützeliste der 3. Handball-Liga auf dem zweiten Platz. Auf Rang eins steht einer seiner heutigen Gegenspieler. Timo Kaiser hat dreimal mehr getroffen als Geßner. In der Rundsporthalle geht es heute ab 18 Uhr also nicht nur um zwei Punkte, sondern auch um die Führung in der Torschützenliste. Aber welchen Stellenwert hat für Geßner diese Statistik? „Es ist schön, viele Tore zu werfen und es freut mich auch, weil es gut für das Team ist. Aber im Handball steht der Erfolg der Mannschaft im Vordergrund“, sagt Geßner und fügt hinzu: „Ein Großteil meiner Tore erziele ich nach Tempogegenstößen nur, weil es zuvor eine eine gute Abwehrarbeit und Torwartleistung gab.“

Der 27-Jährige schaut nach den Spieltagen schon im Internet nach, wo er in der Torjägerliste steht – allerdings sucht er nicht danach, was seine Kontrahenten gemacht haben. „Ich wusste zum Beispiel vor dem letzten Spiel nicht, wie viele Tore ich werfen muss, um den zweiten Platz zu übernehmen“, sagt Geßner. Heute wird er zumindest mitbekommen, wie häufig er treffen muss, um den Führenden zu überholen – schließlich trifft er mit seinem Team auf Kaiser, der bei Rodgau im rechten Rückraum spielt.

Voll des Lobes ist Geßners Trainer, wenn er über den Linksaußen spricht. „Er ist ein absoluter Leistungsträger. Die Jungs erwarten, dass er Verantwortung übernimmt, und das macht er im Spiel und im Training“, sagt Florian Ochmann und fügt hinzu: „Felix spielt sensationell konstant. Er hat kaum Leistungsdellen, darum steht er ja auch auf dem zweiten Platz der Torschützenliste.“ Dabei verweist Ochmann darauf, dass bei Geßners direkten Kontrahenten der Anteil der Tore nach Siebenmetern größer ist als beim Baunataler. Das ist richtig. Zum Vergleich: Kaiser erzielte 41 Tore nach Strafwürfen, Geßner 19 – und dementsprechend traf er häufiger aus dem Spiel heraus. Das wertet seine Leistung noch einmal auf. Mit seinen Treffern ist der 27-Jährige einer der Garanten dafür, dass die Eintracht auf dem zweiten Tabellenplatz steht.

Natürlich gehören im Training für Geßner Tempogegenstöße und die Würfe von Linksaußen zu den Schwerpunkten. „Bei den Siebenmetern probiere ich im Training viel aus, teste und variiere“, sagt der 27-Jährige. „Die Gegner und gerade die Torhüter schauen auch die Videos von unseren Spielen. Jeder hat zwar seine Lieblingsecken, in die er wirft. Aber man darf nicht berechenbar sein.“

Gut vorbereitet auf die Partie in Baunatal wird auch der Tabellensechste Rodgau sein, der nur vier Punkte weniger als die Eintracht auf dem Konto hat. Die HSG wird vom Linksaußen als „schwerer und unangenehmer Gegner“ eingeschätzt. „Aber wir wollen den zweiten Tabellenplatz verteidigen. Das motiviert uns noch einmal mehr.“ Und sicherlich hat Geßner auch nichts dagegen, wenn er nach der Partie an Kaiser in der Torjägerliste vorbeigezogen wäre.