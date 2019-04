33:33 - Eintracht Baunatal kassiert Ausgleich in letzter Sekunde

Handball

+ © Dieter Schachtschneider / Archiv Spielmacher gegen Vollstrecker: Der Baunataler Marvin Gabriel (rechts) im Duell mit Coburgs Andreas Wolf, der am Ende für den Ausgleich sorgte. ARCHIVFoto: DIETER SCHACHTSCHNEIDER © Dieter Schachtschneider / Archiv

In letzter Minute haben sie einen Zwei-Tore-Vorsprung doch noch verspielt. Beim 33:33 in Coburg gab es das vierte unentschieden in dieser Drittliga-Saison für die Handballer der Baunataler Eintracht.