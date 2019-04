Baunataler Handballer überraschen Nußloch

Heimsieg gegen den Tabellenzweiten

+ © Dieter Schachtschneider Abgehoben: Baunatals Kapitän Marvin Gabriel kommt zum Wurf. Unten sein Mannscha ftskollege Felix Rehberg und der Nußlocher Kevin Bitz. © Dieter Schachtschneider

Baunatal – Am Ende stand das Publikum in der Baunataler Rundsporthalle. Und das völlig zu Recht. Mit einem sensationellen 35:29 (19:17)-Sieg überraschten die Drittliga-Handballer des GSV Eintracht Baunatal am Samstagabend die SG Nußloch. Die Baden-Württemberger um den früheren Kieler Handball-Star Christian Zeitz waren als klare Favoriten nach Nordhessen gekommen und mussten am Ende eine deutliche Niederlage hinnehmen.