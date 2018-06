DHB-Pokal: Northeimer HC richtet Turnier mit THW Kiel in Göttinger S-Arena aus

Es geht wieder nach Göttingen: Der Northeimer HC, hier mit Jannes Meyer, weicht für das Erstrundenturnier, zu dem auch der THW Kiel kommt, in die S-Arena aus.

Northeim. Jetzt ist es amtlich: Handball-Drittligist Northeimer HC richtet das Erstrundenturnier im DHB-Pokal am Wochenende 18./19. August in der Göttinger S-Arena aus.

Die Zusage vom deutschen Handballbund, laut der der NHC Gastgeber des Turniers sein darf, erreichte die Verantwortlichen am Donnerstagmittag.

„Es freut uns natürlich riesig, dass wir den Handballfans in Südniedersachsen einen solchen Leckerbissen bieten können“, sagt Oliver Kirch, 2. Vorsitzender des Vereins.

Am Samstag, 18. August, kommt es zu den Paarungen THW Kiel gegen Tusem Essen sowie Bayer Dormagen gegen Northeimer HC. Am Sonntag treten dann die Sieger gegeneinander an. Die genauen Anwurfzeiten werden bis Anfang Juli festgelegt. Der Kartenvorverkauf soll voraussichtlich Mitte Juli starten.